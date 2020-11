Lachszüchter Hiddenfjord auf den Färöer-Inseln stellt als erster in der Branche den Lufttransport ein

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Färöer Inseln (ots/PRNewswire) - Studie zeigt eine CO2-Reduktion um 94%Der auf den Färöer-Inseln ansässige Lachszüchter Hiddenfjord hat angekündigt,dass er seit dem 10.10.2020 keine Lufttransporte mehr einsetzt. Durch dieseÄnderung haben sich die CO2-Emissionen für den Überseetransport von Hiddenfjordum 94% reduziert - wie von dem unabhängigen norwegischen Forschungsinstitut https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2984309-1&h=3766018055&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2984309-1%26h%3D4140272150%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sintef.no%252F%26a%3DSINTEF&a=SINTEF belegt. Der Transport perLuftfracht trägt wesentlich zu den weltweiten CO2-Emissionen bei und produziertetwa 50 Mal (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2984309-1&h=259958176&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2984309-1%26h%3D1139872544%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fd21dbafykfdck9.cloudfront.net%252F1581666318%252Freport-carbon-footprint-norwegian-seafood-products-2017-final-120220.pdf%26a%3Daround%2B50%2Btimes&a=etwa+50+Mal) so viel CO2 wie der Seetransport. Hiddenfjord istdas erste Unternehmen in der Aquakulturindustrie, die eine Verpflichtung dieserGröße und dieses Umfangs eingeht und damit ihre Umweltauswirkungen im Einklangmit dem https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2984309-1&h=2628336136&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2984309-1%26h%3D2411639290%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globalgoals.org%252F13-climate-action%26a%3D13.%2BUN%2BGlobal%2BGoal&a=13. Ziel für nachhaltige Entwicklung der UNO (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2984309-1&h=2762288327&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2984309-1%26h%3D2411639290%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globalgoals.org%252F13-climate-action%26a%3D13.%2BUN%2BGlobal%2BGoal&a=Ziel+f%C3%BCr+nachhaltige+Entwicklung+der+UNO) über dringende Klimaschutzmaßnahmenreduziert.Im Allgemeinen hat Lachs bereits einen viel kleineren CO2-Fußabdruck als anderetierische Lebensmittel wie Schweinefleisch oder Rindfleisch, wenn er aber stattper Luftfracht nun per Seefracht transportiert wird, wird er dadurch zu einembesonders nachhaltigen Nahrungsmittel."Die Fakten sprechen für sich, wir alle müssen sofort aufhören, Güter perFlugzeug zu transportieren, um dem Klimawandel entgegenzuwirken", sagt AtliGregersen, Geschäftsführer und Eigentümer. Er fügt hinzu: "Wir haben uns dieseEntscheidung nicht leicht gemacht - uns ist bewusst, dass wir möglicherweiseniedrigere Preise erzielen und ein viel höheres Risiko eingehen, da wir weniger