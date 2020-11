RedHill Biopharma schließt Registrierung für US-Phase-II-Studie zur Behandlung von COVID-19 mit Opaganib ab - Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet

Tel Aviv, Israel und Raleigh, North Carolina (ots/PRNewswire) - Die Aufnahme in

die US-amerikanische Phase-II-Studie zur Bewertung der Sicherheit und des

anfänglichen Wirksamkeitssignals von Opaganib bei 40 Krankenhauspatienten mit

schwerer COVID-19-Lungenentzündung wurde abgeschlossen



Die Aufnahme in eine parallele weltweite Phase-II/III-Studie mit oral

verabreichtem Opaganib für schwere COVID-19-Verläufe ist zu etwa 50 %

abgeschlossen - 270 Patienten sollen aufgenommen werden - erste Studienresultate

werden im ersten Quartal 2021 erwartet





Seite 2 ► Seite 1 von 7

Mögliche Notfall-Anwendungen werden bereits im ersten Quartal 2021 erwartetDie einzigartige doppelte entzündungshemmende und antivirale Aktivität vonOpaganib wirkt auf die Ursache und die Symptome von COVID-19 mit Wirkung auf dieWirtszellen und minimiert Resistenzprobleme aufgrund viraler MutationenRedHill Biopharma Ltd. (https://www.redhillbio.com/RedHill/) (Nasdaq: RDHL)("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein spezialisiertes biopharmazeutischesUnternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass die US-amerikanischePhase-II-Studie mit Opaganib (Yeliva®, ABC294640)[1] bei Patienten mit schwererCOVID-19-Lungenentzündung die Aufnahme des letzten Patienten in die Studieabgeschlossen hat. Die Studie ist nicht auf statistische Signifikanzausgerichtet. Erste Studienresultate werden in den kommenden Wochen erwartet."Der Abschluss der Aufnahme in diese US-amerikanische Phase-II-Studie mit oralverabreichtem Opaganib bei schwerem COVID-19-Verlauf ist ein wichtigerMeilenstein. Er zeigt, dass wir nur noch wenige Wochen von wichtigenSicherheitsdaten und präziseren Kenntnissen zum Potenzial von Opaganib entferntsind. Parallel dazu ist die Aufnahme in unsere weltweite Phase-II/III-Studie zuetwa 50 % abgeschlossen. Diese wird voraussichtlich in den kommenden Tagen ihreerste vorgeplante Sicherheitsanalyse durchlaufen und im Laufe des erstenQuartals 2021 erste Studienresultate melden. Wir stellen einen soliden Datensatzzusammen, um die geplanten Notfallanwendungen zu unterstützen, die bereits imnächsten Quartal erwartet werden, sofern die Studie erfolgreich ist", erklärteMark L. Levitt, MD, Ph.D., ärztlicher Leiter bei RedHill. "Opaganib hat eineeinzigartige duale Wirkungsweise gezeigt, die sowohl entzündungshemmende alsauch antivirale Eigenschaften aufweist und auf die Ursache und die Symptome vonCOVID-19 einwirkt. Darüber hinaus wirkt Opaganib auf eine an derVirusreplikation beteiligte Wirtszellkomponente und nicht auf das Virus selbst,wodurch Resistenzprobleme aufgrund viraler Mutationen minimiert werden könnten.Angesichts der ermutigenden Daten von Patienten mit schwerem COVID-19-Verlauf,