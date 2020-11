Datawords Group stärkt seine Position in Deutschland mit der Ernennung von Felix Elkmann

Berlin (ots/PRNewswire) - Datawords (https://www.datawordsgroup.com/uk/) , ein

weltweit führendes Unternehmen für multikulturelle Technologien, gab heute die

Ernennung von Felix Elkmann zum Senior Vice President Business Development &

Strategic Partnerships bekannt.



Das deutsche Datawords-Team unter der Leitung von Amrei Kipper hat bisher schon

diverse deutsche Firmen von der Bedeutung multikultureller Technologien

überzeugt, um ihre Verbraucher auf der ganzen Welt effektiv anzusprechen. Auf

dieser ausgezeichneten Arbeit aufbauend wird Datawords in Deutschland weiter

wachsen und freut sich, dafür Felix Elkmann als Verstärkung im Team begrüßen zu

können.. Von Berlin aus wird Felix Elkmann dafür verantwortlich sein, die

Entwicklung der Aktivitäten der Datawords Group in Deutschland fortzusetzen und

zu beschleunigen.





In Deutschland unterstützt das Datawords-Team bereits große Marken wie Audi, MAMBaby, Montblanc und Henkel sowie zahlreiche lokale Tochtergesellschafteninternationaler Konzerne.In dieser neu geschaffenen Position wird Felix Elkmann dazu beitragen, mit demdigitalen und internationalen Know-how der Datawords Group u.a. den deutschenMarkt auszubauen, sowie langfristige und strategische Partnerschaftenabzuschließen Er kann diesbezüglich auf eine erstklassige Berufserfahrungzurückgreifen.. Vor seinem Wechsel arbeitete er bei der Software Firma Yext (erwar der erste Mitarbeiter des Unternehmens in Europa und half bei der Expansiondes Unternehmens auf dem deutschen Markt) sowie bei Axel Springer (für die ernach anderen Stationen in der Firma dann den digitalen Vertrieb in den USA, woer mehrere Jahre lebte, entwickelte),Die Datawords Group, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert,ermöglicht es Unternehmen, digitale Strategien durch das technologischeKnow-how, die multikulturelle Kompetenz und die Beherrschung des digitalenÖkosystems international umzusetzen. Die Gruppe bietet über ihre verschiedenenMarken (Datawords, Vanksen, Wezen, 87seconds und Whatsquare) ein umfassendesAngebot an multikulturellen Produktionsdienstleistungen (Beratung,Videoproduktion, Lokalisierung und Bereitstellung von Omnichannel-Inhalten,Chatbot usw.)."Wir freuen uns sehr, Felix bei uns begrüßen zu dürfen. Seine solideSoftware-Erfahrung, seine fundierten Kenntnisse der europäischen undamerikanischen Märkte sowie sein Verständnis für kulturelle Vielfalt und dieWerte unserer Gruppe werden einen wichtigen Beitrag leisten, um die nächstenPhasen unserer Entwicklung, insbesondere in Deutschland, zu unterstützen, wo wirein beträchtliches Wachstumspotenzial haben", kommentiert Alexandre Crazover,