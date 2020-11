everyoneINVESTED, das Wealth-Tech-Spin-off der KBC Asset Management, wird Partner von Objectway bei der Bereitstellung innovativer digitaler Investment-Anwendungen

Brüssel (ots/PRNewswire) - everyoneINVESTED und Objectway - ein führender

internationaler Akteur im Bereich Digital Wealth & Asset Management Software -

haben ein Partnerschaftsabkommen geschlossen, das es ihnen ermöglicht, ihr

Bestreben umzusetzen und professionellen Vermögensverwaltern und

Finanzinstitutionen Zugang zu everybodyINVESTED's der innovativen digitalen

Investmenttechnologie von everyoneINVESTED zu bieten. Die erste Lösung, die

Objectway dem internationalen Markt anbieten wird, basiert auf dem 'Profiler'

von everyoneINVESTED, einer schnellen und benutzerfreundlichen Anwendung zur

Erstellung digitaler Anlegerprofile. Dank dieser Partnerschaft wird Objectway zu

gegebener Zeit auch andere Produkte und Entwicklungen von everybodyINVESTED auf

den internationalen Markt bringen - über die Kernmärkte der KBC hinaus.



Was ist everyoneINVESTED?





Seit Ende März hat die KBC Asset Management ihr Know-how im Bereich derdigitalen Investment-Anwendungen in ein neues, eigenständiges Unternehmen namenseveryoneINVESTED eingebracht. Die KBC Asset Management hat in den letzten Jahrenviel Wissen und Erfahrung gesammelt, um den Anlageprozess um Erkenntnisse ausder Verhaltensökonomie zu bereichern. Dies hat zu Innovationen im Bereich derAnlegerprofilierung, der Positionierung von Anlageprodukten und derZusammenstellung personalisierter Anlageportfolios geführt. everyoneINVESTEDstellt dieses digitale Anlage-Know-how und die Anwendungen professionellenVermögensverwaltern, Brokern und großen Anbietern von Anlageprodukten, dieaußerhalb der Heimatmärkte der KBC-Gruppe angesiedelt sind, direkt zurVerfügung. Die Partnerschaft mit Objectway steht voll und ganz im Einklang mitdiesem Ziel.everyoneINVESTED entwickelt Software und Anwendungen, die zur Digitalisierungvon Investitionsprozessen beitragen. Dies ermöglicht es den Kunden voneveryoneINVESTED, seine Investoren gezielter und effizienter zu betreuen und denSchritt zum digitalen Investieren zu erleichtern. Darüber hinaus konzentriertsich das Angebot von everyoneINVESTED auch auf die skalierbare, digitaleUnterstützung der Beratungsfunktion. Einige Beispiele hierfür sind:- Der Profiler: eine digitale und wissenschaftlich fundierte App zur Erstellungvon Investorenprofilen, die dank der Partnerschaft mit Objectway nun auch aufdem internationalen Markt verfügbar ist;- The Page: eine interaktive Webanwendung, die Investitionsberater beiGesprächen mit ihren Kunden über Portfoliokonstruktion und möglicheInvestitionsergebnisse unterstützt;- The Score: eine zugängliche und effektive App, die einen Überblick darübergibt, wie einzelne Anlageportfolios mit einer übergreifenden Anlagestrategie