Fireblocks schließt Serie B Finanzierung über $30 Millionen unter Führung von Paradigm ab

New York (ots/PRNewswire) - Fred Ehrsam wird Mitglied des Board of Directors vonFireblocks; das Unternehmen will seine Präsenz in wichtigen globalen Märktenaggressiv ausbauenFireblocks ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2986224-1&h=116210389&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986224-1%26h%3D2494746825%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fireblocks.com%252F%26a%3Dwww.fireblocks.com&a=www.fireblocks.com ) gab heute bekannt, dass es 30 Millionen Dollar Finanzierungaus der Serie B aufgebracht hat und bringt seine gesamte Serie-B-Finanzierungauf 46 Millionen Dollar. Diese Finanzierungsrunde wurde von Paradigm (https://www.paradigm.xyz (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2986224-1&h=1496247089&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986224-1%26h%3D1328968729%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.paradigm.xyz%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.paradigm.xyz&a=https%3A%2F%2Fwww.paradigm.xyz) ) geleitet unterBeteiligung bestehender Investoren Cyberstarts, Tenaya Capital, Swisscom, GalaxyDigital, Digital Currency Group (DCG), und Cedar Hill Capital. Zeitgleich mitdem Abschluss dieser Finanzierungsrunde wird Fred Ehrsam in das Board ofDirectors von Fireblocks aufgenommen. Ehrsam ist Mitgründer und Managing Partnerbei Paradigm und Mitgründer von Coinbase."Fireblocks ist zur ersten Wahl für alle Unternehmen geworden, die bei DigitalAssets einsteigen oder bestehende Operationen skalieren wollen", sagte Ehrsam."Das außerordentliche Wachstum des Fireblocks Network und seines Teams imletzten Jahr zeugt von dem enormen Wert, den es für Unternehmen undinstitutionelle Kunden geschaffen hat. Über die Verwahrung hinaus hat Fireblocksein einfaches Krypto-Backend für alles, von Hedge-Fonds bis hin zuFintech-Plattformen, geschaffen, das direkt an das Kryptosystem angeschlossenwerden kann und Zugang zu jedem Handelsplatz, Liquiditätsanbieter,Lending-Anbieter, Kontrahenten und allen kryptonativen Anwendungen im Ökosystemermöglicht."Seit seiner Gründung im Juni 2019 hat Fireblocks den Transfer von über 150Milliarden Dollar an digitalen Assets für Unternehmen und institutionelle Kundenin Asien, Europa und Nordamerika ermöglicht. Mit der MPC-basiertenWallet-Infrastruktur und dem Netzwerk von Fireblocks für die sichere Verwahrungund Abwicklung haben Unternehmen wie Revolut, Celsius, BlockFi, PrimeTrust,Genesis, Nexo und andere ihre digitalen Asset-Dienste sicher erweitert oder neueeingeführt. Heute verfügt das Fireblocks Network über 160 aktive institutionelle