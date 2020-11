Unabhängige Forschungsfirma stuft Workfront als führend im Bereich der Werkzeuge zum Management der Zusammenarbeit ein

Silicon Slopes, Utah (ots/PRNewswire) - --Unternehmen erreicht Spitzenplatz in

der Kategorie "Aktuelle Angebote"; Bericht nennt Fähigkeiten von Unternehmen als

Stärke



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2986514-1&h=1465310204&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986514-1%26h%3D2192009106%26u%3Dhttps%

253A%252F%252Fwww.workfront.com%252F%26a%3DWorkfront&a=Workfront ®, die https://

c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2986514-1&h=1117450558&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%

2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986514-1%26h%3D805833674%26u%3Dhttps%253A%252F

%252Fwww.workfront.com%252Fsolutions%26a%3Dwork%2Bmanagement%2Bapplication%2Bpla

tform&a=Arbeitsmanagement-Anwendungsplattform für Unternehmen, wurde von der

unabhängigen Forschungsfirma https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2986514-1&h=954

402909&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986514-1%2

6h%3D1822924631%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.forrester.com%252F%26a%3DForrester&

a=Forrester in ihrem neuen Bericht The Forrester Wave(TM): Collaborative Work

Management Tools, Q4 2020 (Werkzeuge zum Management der Zusammenarbeit) als

führend bezeichnet. Workfront ist der führende Anbieter in der Kategorie

"Aktuelle Angebote", und der Bericht bezeichnete die Unternehmensfähigkeiten von

Workfront als eine Stärke.







3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986514-1%26h%3D3088739510

%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.workfront.com%252Fresources%252Fforrester-named-w

orkfront-leader-forrester-wavetm-collaborative-work-management-tools-q4-2020%26a

%3Dreport&a=Bericht herunter, um sich die vollständige Auswertung anzusehen.



Die Analysten von Forrester wählten die neun "bedeutendsten" Anbieter für die

Teilnahme aus und führten eine umfassende Bewertung der Fähigkeiten jedes

Unternehmens durch. Forrester stufte Workfront als "führend" ein, wobei der

Bericht feststellt, dass "die Stärken von Workfront in drei Kategorien fallen:

Unternehmensfähigkeiten, inhaltliche Zusammenarbeit und Analytik".



- Unternehmensfähigkeiten :





- "Workfront bietet die leistungsfähigsten Funktionen für

betriebliche Ökosysteme von Unternehmen. Im Gegensatz zu seinen

Mitbewerbern hat Workfront immer einen unternehmensweiten Ansatz

für das Management der Zusammenarbeit verfolgt. Beginnend mit der

Umsetzung auf Abteilungsebene über die virale Verbreitung durch

Einzelpersonen oder Teams bietet Workfront robuste Planungs- und

Verfolgungsfunktionen zur Unterstützung der geplanten Arbeit."

"Von den Anbietern, die in diese Bewertung einbezogen wurden,

bietet Workfront die umfassendsten Fähigkeiten in den Bereichen Seite 2 ► Seite 1 von 3



Laden Sie den https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2986514-1&h=947776676&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986514-1%26h%3D3088739510%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.workfront.com%252Fresources%252Fforrester-named-workfront-leader-forrester-wavetm-collaborative-work-management-tools-q4-2020%26a%3Dreport&a=Bericht herunter, um sich die vollständige Auswertung anzusehen.Die Analysten von Forrester wählten die neun "bedeutendsten" Anbieter für dieTeilnahme aus und führten eine umfassende Bewertung der Fähigkeiten jedesUnternehmens durch. Forrester stufte Workfront als "führend" ein, wobei derBericht feststellt, dass "die Stärken von Workfront in drei Kategorien fallen:Unternehmensfähigkeiten, inhaltliche Zusammenarbeit und Analytik".- Unternehmensfähigkeiten :- "Workfront bietet die leistungsfähigsten Funktionen fürbetriebliche Ökosysteme von Unternehmen. Im Gegensatz zu seinenMitbewerbern hat Workfront immer einen unternehmensweiten Ansatzfür das Management der Zusammenarbeit verfolgt. Beginnend mit derUmsetzung auf Abteilungsebene über die virale Verbreitung durchEinzelpersonen oder Teams bietet Workfront robuste Planungs- undVerfolgungsfunktionen zur Unterstützung der geplanten Arbeit.""Von den Anbietern, die in diese Bewertung einbezogen wurden,bietet Workfront die umfassendsten Fähigkeiten in den Bereichen