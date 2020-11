BOE veranstaltet Innovation Partner Conference 2020

Peking (ots/PRNewswire) - Am 18. November fand die feierliche Eröffnung der BOE

Innovation Partner Conference 2020 (BOE IPC - 2020) unter dem Motto "ICPST.

Intelligence Leads the Future" statt. Die diesjährige Veranstaltung fand sowohl

vor Ort im BOE Technology Innovation Center als auch erstmals über einen

Online-Livestream statt. Auf der Konferenz trafen BOE-Partner aus der ganzen

Welt zusammen, um Innovationen im Bereich IoT auszutauschen, über die

Branchentrends der Zukunft zu diskutieren und Möglichkeiten für gemeinsame

Innovation und integrierte Entwicklung zu erörtern.



Die BOE IPC hat einen Ruf als einflussreiches internationales IoT-Treffen. Als

Schlüsselplattform zur Förderung von technologischer Innovation und

industrieller Zusammenarbeit ist die Jahreskonferenz bei Partnern aus der ganzen

Welt auf große Anerkennung gestoßen und hat dazu beigetragen, dass zahlreiche

innovative IoT-Anwendungsszenarien umgesetzt werden.





Der Vorsitzende von BOE, Chen Yanshun, hielt auf der BOE IPC · 2020 eineGrundsatzrede mit dem Titel "ICPST. Create IoT Ecology", in der er daraufhinwies, dass Schnittstellengeräte im Zeitalter des IoT ein zentralerBestandteil der Datengenerierung und -präsentation sind und intelligentes IoTDatenkonnektivität und das Erstellen von Plattformen erfordert, damit eineWertschöpfungskette aufgebaut werden kann, die Anwendungsszenarien integriert.In Bezug auf Schnittstellengeräte und intelligentes IoT hat BOE im Laufe derJahre untersucht, wie Daten effektiver generiert und präsentiert werden könnenund wie das Zusammenspiel von Hardware-Software-Integration und -System erreichtwerden kann. Diese repräsentierten das Bestreben von BOE, gemeinsam mit seinenPartnern ein Ökosystem zu schaffen und den Wert der Daten voll auszuschöpfen,erklärte er.Als weltweit innovatives IoT-Unternehmen setzt sich BOE dafür ein, seineindustriellen Ressourcen und sein Fachwissen umfassend ins IoT zu integrieren,eine Reihe von Produkten und Lösungen mit Hardware-Software-Kombination undSystemintegration zu entwickeln und eine Vielzahl von IoT-Anwendungsszenarien zuermöglichen. Auf der BOE IPC · 2020 hielt Zhang Yansheng, leitenderForschungsbeauftragter des China Center for International Economic Exchanges(CCIEE), eine Grundsatzrede mit dem Titel "Development Opportunities forEnterprises under the Double Cycle". Liu Xiaodong, der Präsident von BOE, hielteine Grundsatzrede mit dem Titel "Scenarios - Partnership - Harmony". WeitereTeilnehmer der Veranstaltung waren Gao Wenbao, Executive Vice President (EVP)und CEO der Display Business Group von BOE, Lu Kuan, Senior Vice President undCEO für Intelligence System und Innovation Business von BOE, sowie wichtige