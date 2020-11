Besuchen Sie in dieser Ferienzeit das Observatorium des Empire State Building

New York (ots/PRNewswire) - URLAUBSFENSTER ZEIGT LEGO STAR WARS (TM) SETS



Das Empire State Building (ESB) gab heute die Einzelheiten seiner jährlichen

Feiertagsfeierlichkeiten bekannt. Gäste, die Tickets für den Besuch des

weltberühmten Observatoriums im 86. und 102. Stock kaufen, werden mehr als nur

die ikonischen Ansichten sehen. Nehmen Sie in dieser Urlaubssaison die

Empfehlung von Lonely Planet an und besuchen Sie das Observatorium des Empire

State Buildings, das zu New Yorks Attraktion Nr. 1 zählt.



Es ist die schönste Zeit des Jahres für die kleinen und großen Fans von Star

Wars (TM), den Besuch des ESB-Observatoriums wahrzunehmen. Die saisonale

Schaufensterauslage der ESB in der Fifth Avenue, die nur für die Mieter der ESB

und die Besucher des ESB-Observatoriums beim Verlassen des Observatoriums

sichtbar ist, zeigt 3D LEGO® Modelle der Star Wars -Bausätze, darunter die

Bausätze AT-AT (TM) , Snowspeeder(TM), The Child(TM), The Razor Crest(TM), Sith

TIE Fighter(TM), Poe Damerons X-Wing Fighter(TM) und die Millennium Falcon (TM),

die in einem Winterwunderland mit blendenden LED-Leuchten aufgestellt sind. Das

moderne Fenster wird auch mit klaren geometrischen Formen und Texturen sowie

einem Videobildschirm geschmückt sein, auf dem feierliche LEGO® Star Wars

Urlaubsvideoszenen abgespielt werden.







Familienfeiertagsporträts gefeiert. Vom 30. November bis 4. Dezember sind

Familien und Gäste eingeladen, das Empire State Building zum Hintergrund ihrer

Ferienkarte 2020-2021 zu machen. Beim Kauf eines Premium-Tickets für das

Observatorium im 102. Stock wählen die Gäste ein Zeitfenster, in dem sie sich

auf der Großen Treppe in der Lobby des Observatoriums professionell

fotografieren lassen können. Nehmen Sie eine Pose ein, lächeln Sie und halten

Sie den Moment Ihrer Familie vor dem in festlichem Rot und Grün beleuchteten

Modell des Empire State Building fest. Tickets können erworben werden unter

https://www.esbnyc.com/buy-tickets/2020-holiday-promotion (https://c212.net/c/li

nk/?t=0&l=de&o=2986362-1&h=3173417981&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft

%3D0%26l%3Den%26o%3D2986362-1%26h%3D3014194306%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esb

nyc.com%252Fbuy-tickets%252F2020-holiday-promotion%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww

.esbnyc.com%252Fbuy-tickets%252F2020-holiday-promotion&a=https%3A%2F%2Fwww.esbny

c.com%2Fbuy-tickets%2F2020-holiday-promotion)



"Wir freuen uns über die Wiedereröffnung und einen Teil der Urlaubspläne der New

Yorker in diesem Jahr - es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um den weltberühmten

Empire State Building zu besuchen. Mit unserer 165 Millionen US-Dollar teuren, Seite 2 ► Seite 1 von 3 KBC M.Track Bel/Sh EUR jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







