Fintech-Unternehmen Stanhope Financial Group startet internationale Tier-One-Bankdienstleistungen für KMU mit 3,5 Mio US-Dollar Finanzierung

London (ots/PRNewswire) - Der Globale Fintech-Anbieter vereint weltweites

Transaction Banking, Asset Management und Investment Banking auf einer einzigen

digitalen Plattform



Stanhope Financial Group (https://stanhopefinancialgroup.com/) , ein neues

Fintech-Unternehmen, startet heute als weltweit erster kombinierter

Tier-1-Bankdienstleister, der kleine und mittlere Unternehmen auf globaler Ebene

ansprechen will.





Das Unternehmen, das in seiner ersten Finanzierungsrunde 3,5 Mio. USDaufgebracht hat, wird eine Reihe von Spezialdienstleistungen anbieten, darunterDevisenzahlungen, Treasury-Dienstleistungen und Zugang zu Finanzierung, ummittelständischen Unternehmen den Zugang zu Dienstleistungen zu ermöglichen, dieihnen Großbanken bisher verwehrt haben. Stanhope wird über die Fintech-Plattformdes Unternehmens wichtige Business-to-Business-Zahlungsdienste für kleine undmittlere Unternehmen (KMU/MMEs) anbieten.Das Unternehmen, das in Dublin registriert ist, öffnet seine Türen mit mehr als10 Vollzeit-Mitarbeitern, darunter Unternehmer Kevin von Neuschatz, derehemalige Geschäftsführer von Small World Financial Services, und CapitalMarkets-Spezialist Khalid Talukder, der zuvor bei UBS, der Citibank und derDeutschen Bank tätig war.Mit den Erlösen der ersten Finanzierungsrunde will Stanhope Financialspezialisierte Tochtergesellschaften in Dubai mit Anlageprodukten und -lösungenfür die Märkte der VAE, Asiens und Afrikas gründen, sowie von Litauen auseuropäischen Kunden Services für den globalen Zahlungsverkehr und Devisenhandelanbieten. Das Unternehmen plant auch, in den kommenden Monaten eine Lizenz fürden Betrieb in Großbritannien und anderen wichtigen Märkten zu beantragen.Das Unternehmen hat Studien durchgeführt, die eine klare Marktlücke aufzeigenkonnten: Die Nachfrage nach Zugang zu kurzfristigen Investitionsprodukten undinternationalen Zahlungssystemen (SEPA/CHAPS/SWIFT und Fedwire) sowie nachFremdwährung für lokale Zahlungen übersteigt aufgrund des derzeitigen mangelndenInteresses der globalen Großbanken nach wie vor das derzeitige Angebot.Das Unternehmen wird sich sowohl auf Lösungen für das Finanzmanagement als auchauf das internationale Transactional Banking konzentrieren und seinen KundenZugang zu globalen Zahlungsdienstleistungen, Zahlungssystemen wie SEPA undlieferbaren Devisendienstleistungen und Finanzierungsmöglichkeiten bieten. Zuden wichtigsten Dienstleistungen von Stanhope werden spezifische lokaleBeziehungen in den Schlüsselmärkten, die Bündelung von Leistungen imZahlungsverkehrs- und im Devisendienst sowie Beratungs- und E-Banking-Expertisegehören.Khalid Talukder, Managing Director der Stanhope Financial Group kommentiert:"Aktuell rufen KMU und Geldmarktunternehmen auf der ganzen Welt nach qualitativhochwertigen Zahlungs- und Treasurylösungen sowie nach Zugang zu Finanzmittelnin schwierigen Zeiten. Stanhope will die Lücke schließen und Unternehmen in dieLage versetzen, trotz der durch die Pandemie verursachten Hindernisse zuexpandieren und zu wachsen.Wir planen, ein wahrhaft globales Unternehmen aufzubauen, wobei wir die erstenNiederlassungen in Dubai und Litauen eröffnen und Schlüsselregionen miterstklassigen Dienstleistungen bedienen."Kevin von Neuschatz, der Group CEO der Stanhope Financial Group kommentiert:Stanhope Financial wird seinen Kunden einen völlig neuen Service bieten, der dieEffizienz unserer leistungsfähigen Fintech-Plattform mit lokaler Expertise undqualitativ hochwertiger Beratung kombiniert. Wir wollen ehrgeizigen Unternehmeneinen echten Mehrwert bieten. Das Ziel unseres Wachstumsplans ist es, einewahrhaft globale Präsenz aufzubauen und Unternehmen den dringend benötigtenZugang zu wichtigen Bankdienstleistungen zu bieten."