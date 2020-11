SHUAA und Arton kündigen Partnerschaft zur Förderung ausländischer Direktinvestitionen in wachstumsstarken Märkten an

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - SHUAA Capital psc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985138-1&h=3362965074&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D2822036196%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.shuaa.com%252F%26a%3DSHUAA%2BCapital%2Bpsc&a=SHUAA+Capital+psc) (DFM:SHUAA), die führende Vermögensverwaltungs- und Investment-Banking-Plattform inder Region, gab heute ihre neue Partnerschaft mit Arton Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985138-1&h=825412823&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D215965984%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.artoncapital.com%252F%26a%3DArton%2BCapital&a=Arton+Capital) , der weltweitführenden Expertenberatung bekannt, die sich auf investitionsbasierte Programmemit sozialer Wirkung spezialisiert hat. Hiermit sollen ausländischeDirektinvestitionen durch die Einrichtung von Immobilienentwicklungsfondsgefördert werden, die sich auf wachstumsstarke Märkte konzentrieren.Die Partnerschaft nutzt das Fachwissen von SHUAA in den BereichenVermögensverwaltung und Immobilienentwicklung sowie die Erfahrung von ArtonCapital in der Finanzberatung mit Schwerpunkt auf Investitionsprogrammen fürWohnsitze und Staatsbürgerschaft. Ziel der Partnerschaft ist die Schaffung vonInvestitionsprodukten und -möglichkeiten, darunter ein Fonds in Höhe von100.000.000 EUR, der ausländische Investitionen in Märkte wie Montenegroanziehen und die wachsende Nachfrage nach Programmen für Zweitwohnsitze undStaatsbürgerschaften befriedigen soll. Die Fonds streben Renditen von mehr als20 % durch den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Immobilienprojektenan Investoren an, die einen Zweitwohnsitz und die Staatsbürgerschaft anstreben.Zwei Mischnutzungsprojekte in Montenegro wurden bereits als potenzielleInvestitionen identifiziert, für die im Rahmen des Citizenship byInvestment-Portfolios qualifizierter Projekte die Genehmigung dermontenegrinischen Regierung beantragt werden kann.Mustafa Kheriba, stellvertretender CEO und Leiter der Vermögensverwaltung beiSHUAA, kommentierte die Partnerschaft: "Staatsbürgerschaft durch Investitionenist ein wettbewerbsintensiver globaler Markt, und die COVID-19-Pandemie hat dieNachfrage nur noch weiter erhöht, da immer mehr Menschen auf der ganzen Weltjetzt darüber nachdenken, wie sie ihre Zukunft medizinisch, sozial undfinanziell sichern können. Diese Partnerschaft ist die perfekte Allianz vonSHUAA's Immobilien- und Fondsmanagement-Expertise und Arton's Erfahrung, dieEinzelpersonen und Familien befähigt, durch Investitionen in Zweitwohnsitz undStaatsbürgerschaft zu Weltbürgern zu werden."