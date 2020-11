SARS-CoV-2-RT-PCR-Test von PerkinElmer erhält CE-Kennzeichnung für Speichel- und Pool-Tests zur Untersuchung symptomatischer und asymptomatischer Personen

PerkinElmer Inc. gab heute bekannt, dass der PerkinElmer SARS-CoV-2-Echtzeit-PCR-Test die CE-IVD-Kennzeichnung für die Verwendung von Speichel als Probenmaterial und für die Option zum Pooling von bis zu fünf Proben erhalten hat, die von Personen stammen, die unter COVID-19-Verdacht stehen oder symptomfrei sind.

Labors aus Ländern, die die CE-Kennzeichnung anerkennen, können jetzt mit dem SARS-CoV-2-Echtzeit-PCR-Test von PerkinElmer Speichelproben untersuchen und Pools aus mehreren Proben erstellen. Pool-Tests mit Speichelproben sind ein entscheidender Fortschritt, den die chemischen Verfahren und die strengen Herstellungsverfahren von PerkinElmer möglich machen. Der SARS-CoV-2-Echtzeit-PCR-Test von PerkinElmer basiert auf dem empfindlichsten SARS-CoV-2-Test mit der niedrigsten Nachweisgrenze auf dem Markt, wie aus den Vergleichsdaten des Referenzpanels der FDA hervorgeht.

Der Test erhielt die CE-Kennzeichnung erstmals im Frühjahr 2020.

„Um ein angemessenes Gleichgewicht zwischen einer funktionierenden Weltwirtschaft und der Gewährleistung sicherer Verfahren zu finden, arbeiten Regierungen und private Organisationen unermüdlich daran, die Anzahl der COVID-19-Wiederholungstests zu steigern, denen sich Einzelpersonen unterziehen“, so Ph. D. Masoud Toloue, Vice President und General Manager des Bereichs Diagnostics von PerkinElmer. „Wir gehen davon aus, dass unsere neue Lösung, die auf Speichelproben basiert und auch das Testen symptomfreier Personen unterstützt, bei diesen Bemühungen eine große Rolle spielen wird.“

PerkinElmer arbeitet unermüdlich und mit Hochdruck an der Verbesserung der COVID-19-Tests. Das umfassende SARS-CoV-2-Angebot des Unternehmens umfasst RNA-Extraktion mit hohem Durchsatz, RT-PCR, Automatisierung, ELISA, Chemilumineszenz, zeitaufgelöste Fluoreszenz sowie serologische Lateral-Flow-Tests.

Über PerkinElmer

PerkinElmer versetzt Wissenschaftler, Forscher und Mediziner in die Lage, ihren wichtigsten Herausforderungen in Wissenschaft und Gesundheitswesen zu begegnen. Mit unserem Schwerpunkt auf Innovationen für eine gesündere Welt bieten wir einzigartige Lösungen für die Bereiche Diagnostik, Biowissenschaften, Lebensmittel und Anwendungsmärkte. Wir arbeiten strategisch mit Kunden zusammen, um zeitnah präzisere Erkenntnisse zu gewinnen, die auf fundierten Marktkenntnissen und technischem Fachwissen aufbauen. Unser engagiertes Team von rund 13.000 Mitarbeitern weltweit arbeitet mit Leidenschaft daran, Kunden dabei zu unterstützen, die Gesundheit von Familien zu stärken sowie die Lebensqualität zu erhöhen und das Wohlbefinden und die Langlebigkeit der Menschen weltweit zu erhalten. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von rund 2,9 Milliarden US-Dollar, bedient Kunden in 190 Ländern und ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 1-877-PKI-NYSE oder unter www.perkinelmer.com

