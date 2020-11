EnWave beruft Pablo Cussatti in den Verwaltungsrat und kündigt Rücktritt des Direktors Hugh McKinnon an

Vancouver, B.C., 20. November 2020

Die EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave", oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass Herr Pablo Cussatti in das Board of Directors von EnWave berufen wurde. Pablo Cussatti bringt 28 Jahre Erfahrung im Lebensmittelbereich und in der Produktion in das Unternehmen ein. Er ist derzeit Senior Vice President of Manufacturing bei Ventura Foods und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit anderen nationalen Marken wie Blue Apron, Pinnacle Foods, Pepsi Bottling Group und Dean Foods. EnWave ist davon überzeugt, dass das Fachwissen von Herrn Cussatti dem Betrieb und den Wachstumsaussichten der NutraDried Food Company ("NutraDried"), der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, sowie anderen strategischen Initiativen, die derzeit bei EnWave im Gange sind, einschließlich des Aufbaus einer gebührenpflichtigen Produktionsanlage für Strahlungsenergie-Vakuum, zugute kommen wird.