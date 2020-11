Palladium präsentiert sich weiterhin in aussichtsreicher Lage.

Palladium präsentiert sich weiterhin in aussichtsreicher Lage. Aus bullischer Sicht wäre es zwar „besser“ gewesen, wenn es dem Edelmetall kürzlich gelungen wäre, den Vorstoß über den Bereich von 2.500 US-Dollar zu ziehen, doch was nicht, ist kann ja noch werden.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 26.10. hat sich einiges getan. Damals hieß es unter anderem „[…]Der Bereich um 2.150 US-Dollar, den wir als entscheidend für das Fortbestehen des bullischen Szenarios einordnen, blieb auch in den vergangenen Handelstagen unberührt. Der mittelfristige Aufwärtstrend steht zwar aktuell im Fokus des Handelsgeschehens, doch kann er dem derzeitigen Druck– noch vergleichsweise mühelos - Stand halten. Kurzum: Auch wenn die aktuelle Entwicklung bei Palladium eine zähe Angelegenheit zu sein scheint, „bastelt“ das Edelmetall aus unserer Sicht weiterhin an der Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung. Grundvoraussetzung für dieses Szenario ist jedoch der Verbleib oberhalb von 2.150 US-Dollar. Idealerweise bleiben Rücksetzer sogar auf 2.250 US-Dollar begrenzt. Auf der Oberseite muss es über die Zone 2.430 / 2.500 US-Dollar gehen, um für neue Impulse zu sorgen. Möglicherweise würde ein solcher Ausbruch die dringend benötigte Initialzündung darstellen…“



In der Folgezeit lancierte Palladium den bereits eingangs thematisierten Vorstoß in Richtung 2.500 US-Dollar, konnte ihn aber nicht „ins Ziel“ bringen, sprich nicht deutlich über 2.500 US-Dollar führen. Womöglich hätte ein solcher Vorstoß den Weg in Richtung 52-Wochen-Hoch bei 2.870 US-Dollar ebnen können.

Doch trotz des jüngsten Rücksetzers präsentiert sich Palladium weiterhin in robuster Verfassung. Aktuell hat sich das Edelmetall im Bereich von 2.300 US-Dollar stabilisiert. Das gibt Palladium unverändert eine gute Basis, um weitere Attacken auf der Oberseite zu lancieren. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Das Edelmetall hat den bislang dominierenden Aufwärtstrend seitlich verlassen. Bislang kam daraufhin kein Abwärtsdruck auf. Die weitere Entwicklung gilt es dennoch, genau zu verfolgen.

Kurzum: Im besten Fall bleiben Rücksetzer auf den Bereich von 2.250 US-Dollar begrenzt. Unter den Bereich 2.150 / 2.120 US-Dollar sollte es unverändert nicht gehen. Anderenfalls muss eine Neubewertung erfolgen. Auf der Oberseite besteht die zentrale Aufgabe weiterhin darin, die 2.500 US-Dollar signifikant zu überwinden.