STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Bis zu 250% Plus: Umweltschutz-Aktie hochvolatil

Der DAX zeigt sich zum Wochenende freundlicher und gewinnt zum Mittag 0,4% auf 13.140 Punkte. Damit nimmt der deutsche Leitindex wieder seine zwischenzeitlichen Hochs von 13.250 Punkten ins Visier. Für gute Laune sorgte auch EZB-Chefin Lagarde, die angesichts der Corona-Pandemie vorerst keine Abkehr der lockeren Geldpolitik für möglich hält. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Die Stuttgarter Anleger handeln weiterhin sehr rege die BioNTech-Aktie. Die Papiere des Mainzer Unternehmens können über 5,3% zulegen. Grund dafür ist ein Bericht darüber, dass die Europäische Union Impfdosen im Wert von bis zu neun Milliarden Euro abnehmen will. Davon profitieren auch Pfizer- und CureVac-Papiere. 2. Rainforest Resources (WKN: A2AFZ7)

Unter den meistgehandelten Aktien in Stuttgart findet sich auch Rainforest Resources. Das Umweltschutz-Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt hat, den Regenwald vor weiterer Zerstörung zu schützen. Die Aktie zeigt sich im Handelsverlauf extrem volatil und muss die zwischenzeitlich hohen Kursgewinne von 250% bis zum Mittag wieder abgeben. Für Bewegung sorgte eine Empfehlung samt eines Kursziels, das deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. 3. SAP (WKN: 716460)

Auch kurz vor dem Wochenende gehen in Stuttgart wieder viele Papiere des SAP-Konzerns um. Die Aktie des Walldorfer Software-Unternehmens muss heute aber rund 1% abgeben und notiert somit weiter unter der Marke von 100 Euro.

Börse Stuttgart TV

Während der Bitcoin kurz vor einem neuen Allzeithoch steht, setzen auch der FC Bayern und Borussia Dortmund inzwischen auf die Blockchain. Außerdem besprechen Markus Miller und Richy im neuen Krypto Update, wie ein Bitcoin-Automat funktioniert. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=uZRxDHVLhe4