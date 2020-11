Ein kurzer Blick auf den Chart offenbart die Geradlinigkeit der Vodafone-Aktie, zwischen 2008 und Mitte 2015 legt das Wertpapier von Vodafone zu, anschließend wurde ein Abwärtstrend etabliert und führte geradewegs zurück auf die Tiefs aus der Finanzkrise um 1,20 Euro abwärts. Doch in diesem Jahr bemüht sich das Papier an dieser Stelle um eine Stabilisierung, die bei weiterem Kaufinteresse von Investoren sogar in eine Trendwende übergehen könnte. Die Chancen hierfür verstehen nach aktueller Auswertung gar nicht mal so schlecht.

Trendwende möglich

Zunächst einmal muss die Vodafone-Aktie das Niveau um 1,40 Euro hinter sich lassen, das ist die Minimalanforderung für einen weiteren Kurszuwachs in den Bereich der langfristigen Abwärtstrendlinie um 1,52 Euro. Aber erst oberhalb von 1,60 Euro dürfte sich der Boden aus 2020 weiter festigen und Aufwärtspotenzial zurück an den 200-Wochen-Durchschnitt um 1,82 Euro (fallend) freisetzen. Spätestens ab 2,00 Euro muss jedoch wieder mit längeren Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Ein Abpraller von EMA 50 birgt dagegen Abwärtspotenzial an 1,34 Euro. Darunter müsste noch einmal die Unterstützung aus dem Spätherbst um 1,25 Euro zum Einsatz kommen.