Von der badischen Landapotheke zum führenden digitalen Gesundheitsnahversorger / Rohan Apotheke integriert neueste Retail-Technologie von Marktführer SES-imagotag (FOTO)

Ettenheim (ots) - Im südbadischen Ettenheim ist eine der modernsten Apotheken

Deutschlands entstanden. In einem Pilotprojekt hat der Technologiekonzern

SES-imagotag mit Partnern wie CGM Lauer das Stammhaus der Rohan Apotheke mit dem

neuesten Standard der Retail-Technologie ausgestattet. Im Mittelpunkt stehen

dabei digitale Preisschilder, die sowohl mit High-Tech-Regalkameras als auch mit

dem Kassensystem sowie der Lagerlogistik vernetzt sind. Apothekeninhaber

Christian Weber verspricht sich von diesen digitalen Innovationen zusätzliche

Vorteile im Service, bei der Kundenorientierung und in der Verknüpfung von

online & stationärem Angebot.



Im Gespräch erläutert Apotheker und Betriebswirt Christian Weber die

Hintergründe der Digitalisierungsoffensive in der Rohan Apotheke.





SES-imagotag: Herr Weber, über Ihre Apotheke in Ettenheim wird als "Deutschlandsmodernste Apotheke" und "modernster Retail Pharma Outlet" gesprochen. Was sagenSie dazu?CW : In unserem Haupthaus in Ettenheim haben wir die gesamte Verkaufsfläche mit1.100 digitalen Preisschildern der VUSION Reihe von SES-imagotag versehen. DiesePreisschilder sind direkt mit unserem Kassensystem und der Lagerlogistikverknüpft. Dazu kommen noch vier Regalkameras, die einen Leerstand sofortautomatisch melden.SES : Was versprechen Sie sich davon?CW : Nun, ein Beispiel - durch die Coronakrise hat sich der Kontakt zu unserenKunden in der Apotheke radikal verändert. Besonders am Anfang war dieUnsicherheit sehr groß. Zur Risikominimierung haben wir das Verkaufspersonal mitPlexiglasscheiben von den Kunden getrennt. Dadurch wurden unser Regale zuVerkaufszeiten oft nicht nachgefüllt und nicht sortiert. Wir haben ein Angebotvon rund 1.000 rezeptfreien Produkten unter anderem mit hochwertigen Kosmetika.Die Kunden wollen aktuell eine möglichst kurze Verweildauer im Raum, zugleichsind Sie durch leere Regale oder unklare Preise verunsichert. Die digitalenPreisschilder sorgen nun für Preisklarheit beim Kunden, zugleich zeigen uns dieKameras einen Leerstand sofort an. Die Preisschilder blinken sogar, so dass dieMitarbeiter gleich erkennen, dass etwas nicht stimmt.SES : Erkennen Sie noch weitere Vorteile der Retail-Technologie?CW : Ja, es gibt eine Vielzahl von neuen Informationsmöglichkeiten weit über den