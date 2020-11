Tesla, Moderna, Biontech – bitte unbedingt diesen Faktor beachten!

Liebe Leser, Fondsmanagerumfrage USA – bullish. Put-Call-Ratio – bullish. 8 weitere Indikatoren – sehr bullish. Was wir damit sagen wollen – das Chance-Risiko-Verhältnis kurzfristig! am Aktienmarkt ist nicht gut! Das sagen wir implizit, da Antizyklik unseren Abonnenten tolle Outperformance gegen DAX, EuroStoxx und Co. erlaubt, seit Jahren. Eine weitere Zahl – 84% aller Aktien des S&P 500 notieren im Moment oberhalb der 200-Tage-Linie. Die entsprechende Grafik mit den 3 Punkten seit 2019, an denen dies schon einmal so war, ist bei uns im Börsendienst ebenfalls dabei. Dazu – intelligente Produkte, die mit Vola spielen. Was das bringt, sieht man am Inliner auf Tesla. Empfohlen bei 90 Cent, haben wir heute, 8 Wochen später, bei 4,60! Euro empfohlen, 50% der Gewinne zu sichern. Ein Verfünffacher!, den wir hier auch angesagt hatten und damals mit Verweis auf unseren Abo-Dienst empfohlen. Mehrwert, den wir rückblickend und vorausblickend jeweils erklären. Wichtig für das Investieren just in diesen Tagen. Und für den Grundstein 2021.

Für den ist auch wichtig, zu verstehen, wie man Biontech, Varta, Curevac, SAP, Moderna oder Va-Q-Tec handelt. Wie man sie günstiger kauft, zu besseren Zeitpunkten. Ehe wir es episch hier ausführen – im Webinar vom 16.11 - hier klicken - haben wir ab Minute 5. ganz ausführlich dargestellt und erklären Euch, wie man sich in einem Markt mit Biontech, Curevac, Zoom, OMV oder Moderna und dem DAX bewegt. Schaut gerne kostenfrei rein und wer danach Lust hat, der testet uns gerne unter www.feingold-academy.com/boersendienst Viel Spaß!