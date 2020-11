KUALA LUMPUR (dpa-AFX) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich für eine gerechte Verteilung von Impfstoffen gegen das Coronavirus in der Welt ausgesprochen. In einer Rede vor den Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) rief Xi Jinping am Freitag dazu auf, den Zugang von Entwicklungsländern zu den Impfstoffen und deren Bezahlbarkeit zu fördern. Sie müssten ein "öffentliches Gut" sein.

Trotz des Abschlusses des RCEP genannten Freihandelspaktes zwischen China und 14 anderen asiatisch-pazifischen Ländern vor knapp einer Woche betonte Xi Jinping, die Idee "positiv in Erwägung zu ziehen", auch dem anderen Freihandelsabkommen in der Region, der "Umfassenden und fortschrittlichen Vereinbarung für eine Trans-Pazifische Partnerschaft" (CPTPP) ebenfalls beizutreten.