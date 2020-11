Anlegerverlag BioNTech – Diese Nachricht könnte für eine Sensation sorgen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.11.2020, 15:48 | 149 | 0 | 0 20.11.2020, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens können sich aktuell über rekordverdächtige Zahlen an der Börse freuen. In der Forschung zum Corona-Impfstoff könnte es jetzt eine neue Trendwende geben, die einer absoluten Sensation gleich. Wird es dazu kommen? Anleger-Tipp: Welche Folgen ein zugelassener Impfstoff für BioNTech und die BioNTech-Aktie hätte, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Corona-Entwicklung der vergangenen Tage ist der Download an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei. Einfach hier klicken. Berichten zufolge prüft BioNTech eine Notfallzulassung in den USA. Folglich könnte es nun ganz schnell mit der Verbreitung eines Corona-Impfstoffs geben. Das bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, dass es noch dieses Jahr zu einer Verteilung kommen könnte. Dies könnte ebenso enorme Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Zum Ende der Woche verbessert sich der Kurs nochmal um mehr als 5 Prozent und rund 4,31 Euro. Dadurch liegt der Aktienkurs derzeit bei 84,21 Euro. Im November ist der Aktienkurs bisher um fast 30 Prozent gestiegen, was abermals das enorme Potenzial von BioNTech beweist. Fazit: BioNTech ist der vielleicht größte Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie. Welche Chancen die Aktie bietet, aber auch welche Risiken Anleger eingehen, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken.



