---------------------------------------------------------------------------

Classic Minerals Limited mit Sitz in Perth (das "Unternehmen" oder "CLZ") gibt bekannt, dass das Unternehmen mittels einer Aktienplatzierung erfolgreich 1.200.000 Dollar (vor Kosten) beschafft hat. Die Platzierung war dreifachüberzeichnet.

Die Marktresonanz beruhte auf der Aussicht des Unternehmens auf eine kurzfristige Goldproduktion, den jüngsten hochgradigen Ergebnissen und dem vielversprechenden Portfolio an Explorations-Assets in Western Australia. Folgend eine Zusammenfassung:



Kat Gap



- Hochgradige in geringer Tiefe liegende Lagerstätte, Schürfrechte für Gold sowie Schürfrechte für Metalle außer Gold zu 100 % im Besitz des Unternehmens.



- Auf schnellem Weg zur Goldproduktion und zu frühzeitigen Einnahmequellen.

- Potenzial für signifikanten kontinuierlichen Explorationserfolg und Ressourcenwachstum.



- Zu den jüngsten Explorationsergebnissen zählen 2 m mit 116 g/t Au und 4 m mit 76 g/t Au einschl. 1 m mit 304 g/t Au.



- Anträge auf Erteilung von Bergbaulizenzen und

Unbedenklichkeitsbescheinigung wurden im Mai 2020 eingereicht. Die Genehmigungen werden für Ende Dezember 2020/Anfang Januar 2021 erwartet.

- Gerätschaften für Gekko-Produktionsanlage wurden in Vorbereitung des Produktionsbeginns nach Genehmigungserhalt erworben.



Goldprojekt Forrestania (FGP)



- Lady Magdalene: große Tagebau-Lagerstätte, 80 % aller Schürfrechte für Gold in Unternehmensbesitz (Hannan Ltd 20 %).



- Lady Ada: kleinere hochgradige Lagerstätte, 80 % aller Schürfrechte für Gold in Unternehmensbesitz (Hannan Ltd 20 %).



JORC-Ressource



- Globale Mineralressource von 8,25 Mio. t bei 1,52 g/t Au für 403.906 Unzen.



- Aktualisierte JORC konforme Mineralressource für alle Projekte wird im ersten Quartal 2021 erwartet.



- Siehe vollständige Tabelle in der originalen englischen Pressemitteilung.

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.



Einzelheiten der Platzierung



Das Unternehmen hat 1.200.000.000 Aktien zu einem Preis von 0,001 Cent pro Aktie ausgegeben und 1.200.000 AUD beschafft. Die Platzierung erfolgte an professionelle und anspruchsvolle Anleger und die Wertpapiere wurden gemäß den ASX-Kotierungsregeln 7.1 und 7.1A ausgegeben (siehe Anhang 3B, der separat eingereicht wurde).