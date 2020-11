DGAP-News: Classic Minerals Limited / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

Classic Minerals Limited: Platzierung abgeschlossen - überzeichnet



20.11.2020 / 16:41

Classic Minerals Limited mit Sitz in Perth (das "Unternehmen" oder "CLZ") gibt bekannt, dass das Unternehmen mittels einer Aktienplatzierung erfolgreich 1.200.000 Dollar (vor Kosten) beschafft hat. Die Platzierung war dreifachüberzeichnet.

Die Marktresonanz beruhte auf der Aussicht des Unternehmens auf eine kurzfristige Goldproduktion, den jüngsten hochgradigen Ergebnissen und dem vielversprechenden Portfolio an Explorations-Assets in Western Australia. Folgend eine Zusammenfassung: