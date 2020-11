Kosten durch Erbschaft oder Erbengemeinschaft auszahlen - So gelingt es

Limburg (ots) - Wenn es zu einem Trauerfall in der Familie kommt und der

Verstorbene seinen Angehörigen ein Erbe hinterlässt, wird es oftmals zusätzlich

zur Trauer kompliziert. Hat der Erblasser kein Testament verfasst, greift

innerhalb kürzester Zeit die gesetzliche Erbfolge. Existiert dagegen ein

Testament, wird der Erbe vom Nachlassgericht über die Testamentseröffnung

informiert. Komplex wird es, wenn eine Immobilie an eine Erbengemeinschaft -

nach deutschem Recht besteht diese aus zwei oder mehr Erben, die gemeinsame

Rechte am Nachlass haben - vermacht wurde, besonders, wenn diese noch nicht

vollständig abbezahlt ist. Für Erben bedeutet eine Immobilie Verantwortung und

es stellt sich die Frage, wie sie mit den offenen Forderungen umgehen sollten.

Als Experte für Fragen rund um Finanzierungen kann die KVB Finanz in solch einer

Situation helfen und Erben kompetent bei Entscheidungen rund um das Erbe

unterstützen.



Auszahlung mit der KVB Finanz finanzieren







der Nachlass nur aus einer Immobilie oder anderen Wertgegenständen besteht und

keine Barmittel für den Unterhalt vorhanden sind oder wenn enterbte Angehörige

ihren Pflichtanteil geltend machen. Auch bei einer Erbengemeinschaft, die sich

bisweilen nicht über die Aufteilung einig ist, kann die Auflösung dieser

Gemeinschaft viele Kosten verursachen. Dies gilt vor allem dann, wenn es

aufgrund von Uneinigkeiten innerhalb oder außerhalb der Familie zu einer

rechtlichen Auseinandersetzung kommt. Um den eigenen Anspruch durchzusetzen,

wird schlimmstenfalls bei Streitigkeiten sogar ein Anwalt benötigt. Darüber

hinaus fallen Gerichtsgebühren, Erbschaftssteuer und Kosten für den Todesfall

oder auch das Gutachten für die Immobilie an. So entstehen schnell finanzielle

Engpässe, obwohl möglicherweise sogar Geld vererbt wurde, mit dem diese Kosten

getragen werden könnten. Oftmals können Jahre vergehen, bevor das erste Geld an

die Erben ausgezahlt werden kann. Ein Erbschaftskredit zum Beispiel von der KVB

Finanz schließt solche temporären Lücken und stellt kurzfristig die dringend

benötigten Mittel zur Verfügung, um den Nachlass ordnungsgemäß und fair

untereinander.



Sonderfall: Erbengemeinschaft erbt Immobilienfinanzierung



Erbt eine Erbengemeinschaft eine Immobilie bedeutet das in Bezug auf die Nutzung

zunächst, dass alle gemeinsam über das Haus verfügen. Durch diesen juristischen

Zusammenschluss erhalten alle Mitglieder auch bei einer laufenden Finanzierung Seite 2 ► Seite 1 von 3



