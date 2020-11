Dieser angehende Mid-Tier Goldproduzent (248.000 Unzen Gold p.a.) ist ein 1A-Übernahmeziel und gehört sofort in Ihr Chancen-Depot!

Bereits 4,9 Millionen Unzen Gold auf drei spektakulären Projekten nachgewiesen. Jedes davon ist für sich alleine ein eigener ‚Company Maker‘!

Die aktuelle Marktkapitalisierung von 132,7 Mio. CAD liegt (noch) signifikant unter dem Nettobarwert (1.032 Mio. CAD) des Unternehmens!

Börsenwert liegt derzeit 87,2% unterhalb des Nettobarwertes (NPV) von zwei der drei Goldprojekte. Diese Aktie hat mindestens 623% Kurspotenzial.

Liebe Leserinnen und Leser,

Es ist wieder soweit: Money-Time für Ihr Depot! Unser Research-Team hat für Sie eine SENSATIONELLE GEWINN-CHANCE entdeckt! Der aktuell etwas schwächere Goldpreis zusammen mit der kleinen Korrektur bei den Minen macht diese Aktie bei Insidern zu einem absoluten STRONG BUY!

Wer jetzt zügig handelt, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten über satte Gewinne, mögliche Spin-Offs oder sogar über eine lukrative Übernahme freuen dürfen!

Diese Aktie ist kein Zock, sondern eine super günstige Goldrakete, mit der Sie von der Jahrhundert-Hausse bei Gold überproportional partizipieren können. Wir konnten es selbst kaum glauben, denn die Aktie ist derart billig, dass man hier kein Experte sein muss, um zu wissen: Das sind Gewinne mit Ansage!!!

Das Unternehmen das wir Ihnen gleich vorstellen werden, hat wirklich alles was man sich nur wünschen kann:

Das Unternehmen hat bereits 4,9 Mio. Unzen Gold in den Ressourcen nachgewiesen.

Als Aktionär sind Sie Miteigentümer an drei (!) sensationellen Gold-Entwicklungsprojekten. Bei zwei davon existieren bereits vorläufige wirtschaftliche Bewertungsstudien (PEA) mit extrem soliden Kennziffern.

Alle Projekte befinden sich in politisch sicheren Ländern (Kanada und USA) mit enormem zusätzlichem Explorationspotential.

64% der Aktien werden durch das Management und Ankerinvestoren gehalten.

KORE Mining Ltd. (Ticker Kanada: KORE.V, WKN: A2N8Q4)

KORE Mining (WKN: A2N8Q4) kontrolliert drei Goldprojejekte!

Davon sind zwei weit fortgeschritten (‘Imperial’ und ‘Long Valley’)!

Quelle: KORE Mining Ltd.

Das sind genau die Art von Projekten, die entweder selber in Produktion gebracht werden können (niedrige Kapitalkosten zum Bau der Mine) oder für andere Goldproduzenten ein attraktives Übernahmeziel darstellen.

Projekte bzw. Goldfirmen werden derzeit typischerweise zum 0,8-fachen Faktor zum Nettobarwert (NPV) übernommen oder an der Börse bewertet:

M&A-Übernahmekurse von 5,94 bis 7,91 CAD pro Aktie sind so eine realistische Orientierungszone für die KORE Mining Aktie!

Schauen Sie selbst: Das ist eine realistische 623% Kurschance!

Sollte KORE Mining (WKN: A2N8Q4) allerdings beide Goldprojekte selber in Produktion bringen, lägen die jährlichen Bruttomargen (OCF) bei massiven 243 Mio. USD!

Setzen wir dazu einen extrem niedrigen Bewertungs-Multiplikator von 4 an, läge die Marktkapitalisierung bei mindestens 1 Md. USD (oder 1,3 Mrd. CAD)

Schauen wir uns nun die drei Projekte von KORE Mining genauer an:

Projekt 1: ‚Imperial‘ in Kalifornien, USA

Kore Mining kontrolliert 100% des ‚Imperial Projekts‘ bei dem bereits 2,2 Mio. Unzen Oxid-Gold nachgewiesen wurden. Die Konzessionsflächen befinden sich im amerikanischen Bundesstaat Kalifornien, nur neun Meilen von der Mesquite-Mine von Equinox Gold entfernt. KORE Mining kontrolliert insgesamt 20.700 acres (über 8.300 Hektar) und geht von einem mehr als 28 km langem geologischen Trend mit diversen Bohrzielen aus.

Die jüngste vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) hat gezeigt, dass Imperial das Potenzial hat, eine einfache Haufenlaugungsgoldmine (Heap leach) mit starker Projektökonomie zu werden. Die nächsten Schritte von KORE bestehen darin, den PEA-Minenplan in das Genehmigungsverfahren zu bringen und die eigenen Konzessionsflächen im Bezirk Mesquite-Picacho weiter zu erkunden. Die weiteren Explorationsarbeiten sollen helfen, die bestehenden Goldressourcen weiter zu erweitern.

Das Imperial-Projekt liegt nur wenige Kilometer von Equinox Gold´s ‚Mesquite Mine‘ entfernt! Dort wurden bereits bis Dezember 2019 über 6,4 Mio. Unzen Gold produziert!

KORE Mining (WKN: A2N8Q4) kontrolliert die südliche Region von „Mesquite“ mit dem „Imperial-Projekt‘ und ist hier schon ein erstklassiges M&A Übernahmeziel durch Equinox Gold! Wann schlägt Milliardär und Gründer von Equinox Gold Ross Beaty zu?

Quelle: KORE Mining Ltd.

Auf den Konzessionsflächen gibt es mehrere hochaussichtsreiche Bohrziele wie z.B. Mesquite East, Ogilby, Imperial East und Imperial West – alle mit mehreren Milionen Unzen Gold Discovery-Potential!

Mega-Goldhebel des ‚Imperial Projektes‘: Bei 2.000 USD pro Unze Gold liegt der Nettogegenwartswert / Barwert (NPV) bei enormen 729 Mio. USD!!!

Quelle: KORE Mining Ltd.

Projekt 2: ‚Long Valley‘ in Kalifornien, USA

KORE Mining (WKN: A2N8Q4) kontrolliert 100% des ‚Long Valley-Projekts‘ bei dem bereits 1,7 Mio. Unzen Oxid-Gold nachgewiesen wurden. Es handelt sich dabei um eine große epithermale Goldlagerstätte. Die jüngste vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) zeigt, dass Long Valley das Potenzial hat, eine einfache, Haufenlaugungsgoldmine mit hohen Rückgewinnungsraten (Revoveries) zu entwickeln. KORE untersucht das Projekt zur weiteren Erweiterung der Oxidressource und testet das Potenzial für hochgradige Sulfid-Bohrziele in der Tiefe.

KORE Mining kontrolliert auf dem Projekt insgesamt 1.800 acres (ca. 728 Hektar) und geht von einem mehr als 10 km langem geologischen Trend mit diversen Bohrzielen aus.

Quelle: KORE Mining Ltd.

Das ‚Long Valley‘ Goldprojekt hat exzellente wirtschaftliche Kennziffern und einen enormen Goldhebel: Bei 2.000 USD Gold beträgt der Nettobarwert / Projektwert (NPV) 438 Millionen USD!!

Quelle: KORE Mining Ltd.

Im März 2020 wurde der Abschluss der Bodengeophysik-Arbeiten bekannt gegeben (Link Pressemeldung), bei dem zusätzliche Bohrziele für Oxidgold und potenzielle Feeder-Strukturen identifiziert wurden.

KORE Mining beabsichtigt im ersten Halbjahr 2021 ein umfangreiches Explorationsprogramm, um diverse Bohrziele zu testen und die Goldressource zu erweitern.

Projekt 3: ‚FG Gold‘ in British Columbia, Kanada

Das 'FG Gold Projekt' befindet sich in der östlichen Cariboo-Region in der kanadischen Provinz British Columbia, etwa 100 Kilometer östlich von Williams Lake. Das Projekt umfasst ca. 99.000 Hektar an Konzessionsflächen und ist über Forststraßen gut erreichbar. FG Gold beherbergt eine gebirgsbildende Goldlagerstätte am nordöstlichen Rand der Eureka-Mulde. Die südwestliche Limb Zone ist kaum erforscht. Das Projekt beherbergt auch die Kupfer-Gold-Porphyr-Mineralisierung in der Nova Zone, die 2018 von KORE entdeckt wurde.

Ganz in der Nähe des FG Gold Projekts besitzt Osisko Gold Royalties das Cariboo-Goldprojekt in British Columbia, welches sich momentan in der Entwicklungsphase befindet.

Quelle: KORE Mining Ltd.

GENIAL: Es besteht bereits beim ‚FG Projekt‘ bereits eine definierte Ressource über 1 Mio. Unzen Gold!

Diese wird durch breit angelegte Explorationsarbeiten durch KORE Mining nun massiv ausgeweitet werden!

KORE Mining gab am 11. November spektakuläre High-Grade Bohrergebnisse und ein Projekt-Update bekannt (Pressemeldung hier):

Erweiterung der Entdeckung der unteren Zone um 215 Meter nach unten:

31,3 Meter mit 3,2 g/t Gold in 369 Metern Tiefe , einschließlich:

14,3 Meter mit 6,4 g/t Gold in 386 Metern Tiefe, einschließlich:

1,0 Meter mit 61,2 g/t Gold in 387 Metern Tiefe

5,8 Meter mit 4,2 g/t Gold in 394 Metern Tiefe

Eröffnet unterirdisches Potenzial für FG Gold mit 3,6 Kilometern mineralisierter Länge

Bohrergebnisse für 14 zusätzliche Löcher über 1.780 Meter Länge stehen noch aus

10 von 14 Löchern durchschneiden die neu entdeckte untere Zone

7 von 14 Löchern durchschneiden Quarzadern mit sichtbarem Gold

Das Projekt bleibt entlang des gesamten 20-Kilometer-Trends weit offen , was eine großartige Explorationsmöglichkeit für das gesamte Gebiet darstellt

Scott Trebilcock, CEO von KORE, kommentierte wie folgt:

„Das Bohrloch in der unteren Zone von FG Gold mit 31,3 Metern und 3,2 g/t Gold, einschließlich 14,3 Meter mit 6,4 g/t Gold, zeigt das unterirdische Potenzial von FG Gold. Wir erweitern die Entdeckung der unteren Zone in 300 Metern Tiefe von den historischen Bohrungen. Mit 3,6 Kilometern flacher mineralisierter Länge, die in der Tiefe offen ist, könnte diese unterirdische Entdeckung einen deutlichen Einfluss auf die Größe und den Goldgehalt der Goldlagerstätte haben. KORE hat zehn weitere Löcher gebohrt, die diese neu entdeckte untere Zone durchschneiden. In den kommenden Wochen stehen diese Ergebnisse noch an.”

Das ‚FG Gold-Projekt‘ ist für KORE Mining ein eigener ‚Company Maker‘ und wird derzeit noch fast mit NULL bewertet! Eine enorme Chance für smarte Investoren, die hier das Potential der Minenregion erkennen!

Im Jahr 2019 hat das 2,5 Mrd. CAD schwere Unternehmen „Osisko Gold Royalties“ das Goldunternehmen Barkerville Gold Mines für ca. 338 Mio. CAD übernommen und kontrolliert damit den nördlichen Teil des Cariboo-Minendistrikts! Hier wurden bereits 6 Mio. Unzen Gold nachgewiesen.

KORE Mining kontrolliert den südlichen Teil dieses extrem wertvollen Cariboo-Minendistrikts! Alleine dieses Projekt dürfte unseres Erachtens mindestens einen Wert zwischen 50 und 125 Mio. CAD besitzen.

Quelle: KORE Mining Ltd.

Sean Roosen, Vorsitzender und CEO von Osisko kommentierte in der Pressemeldung vom 5.10.20 wie folgt:

„Seit Osisko zum ersten Mal am Cariboo-Projekt beteiligt war, sind wir fest davon überzeugt, dass es ein potenziell großes und wichtiges Gebiet sein kann. Die jüngsten Bohrergebnisse bestätigen weiterhin unsere These, dass Cariboo nicht nur ein Bergbauprojekt, sondern ein Bergbaulager ist.“

Achtung! Wichtige Hintergrundinformation für Sie:

KORE Mining (WKN: A2N8Q4) handelt im Vergleich zu den Unternehmen aus der Peer-Gruppe mit einem ungerechtfertigten deutlichen Abschlag .

Wie gehen davon aus, dass diese Bewertungslücke bald geschlossen wird! Dann winken hier schnell enorme Kursgewinne von mehreren Hundert Prozent! Investieren Sie jetzt in diesen Outperformer!

Quelle: KORE Mining Ltd.

KORE Mining ist vielleicht DER am attraktivsten bewertete GOLD-JUNIOR am Markt – verpassen Sie nicht diese einmalige Chance!

Alle unsere Berechnungen deuten auf eine baldige Kursexplosion hin! Das kann schon nächste Woche der Fall sein!

Zusammenfassung der Highlights und Kaufargumente

Das Unternehmen kontrolliert drei Mega-Goldprojekte in politisch stabilen Regionen in Nordamerika.

Multi-Millionen Explorationspotential auf den Projekten, die sich alle in der Nähe von signifikanten Gold-Lagerstätten befinden.

Klarer Vertrauensbeweis: Das erfahrene Management & Board (38%) und ein strategische Ankerinvestor (Eric Sprott 26%) kontrollieren zusammen ca. 64% der ausstehenden Aktien.

Top Management unter der Leitung von CEO Scott Trebilcock, der maßgeblich bei der 1,9 Mrd. $ Übernahme von Nevsun Resources beteiligt war.

Hervorragende Aktienstruktur mit nur 104,5 Mio. ausstehenden Aktien.

Der Börsenwert liegt mit 140 Mio. CAD deutlich unter den konservativen Nettobuchwerten (NPV) der beiden Goldprojekte ‚Imperial‘ und Long Valley‘.

KORE Mining wird entweder in den nächsten 18 Monaten von einem Mitbewerber übernommen (z.B. Equinox Gold, die in Kalifornien nur wenige Kilometer von Kore Mining die Mesquite-Mine betreiben!) oder die Projekte werden selber in Produktion gebracht.

Solide finanziert: Das Unternehmen verfügt nach einer erfolgreichen abgeschlossenen Kapitalerhöhung per 01. August über 10 Mio. CAD.

KORE Mining wird bereits von diversen Brokerhäusern und Analysten gecovert (Cormark Securities, PI Financial, Echelon Wealth Partners usw.).

Zahlreiche Katalysatoren und geplante Meilensteine in naher Zukunft erwartet.

Marktkapitalisierung per 20.11.2020: 132,7 Mio. CAD

Weitere Infos finden Sie auch auf der Webseite des Unternehmens. Hier können Sie sich Ihr eigenes Bild zu diesem Unternehmen aus dem Edelmetall-Sektor machen: LINK

Bisher ist dieser Insider-Tipp noch nicht bei vielen auf dem Radar und daher bekommen Sie diese Qualitäts-Aktie noch zu einem TOP-Preis!

Name: KORE Mining Ltd. WKN: A2N8Q4 ISIN: CA50066W1059 Börsenkürzel Deutschland: EUSA Börsenkürzel Kanada: KORE.V Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 1,27 CAD (TSX-V)

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. KORE Mining Ltd. handelt in Deutschland an den Börsen in Frankfurt, Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart aber auch bei Gettex und Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Für die Berichterstattung über das das in diesem Artikel besprochene Unternehmen KORE Mining Ltd. wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Entweder Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

