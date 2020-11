Desktop Metal beginnt globale Auslieferung des Shop System für die Metall-3D-Druckfertigung in mittelgroßen Stückzahlen

Desktop Metal​, ein führender Anbieter von Lösungen für die Massenproduktion und gebrauchsfertige additive Fertigung, gab heute bekannt, dass das Shop System, das weltweit erste Metall-Binder-Jetting-System für die Produktionshalle, jetzt in großem Umfang gefertigt und an Kunden in der ganzen Welt ausgeliefert wird. Installationen sind bereits in Nordamerika, der EMEA- und der APAC-Region im Gang. Hersteller wie Jade Creaction LDA in Portugal, Wall Colmonoy Limited in Großbritannien, die Alpha Precision Group in den USA, E.A.C. in Frankreich und die Hong Kong Productivity Council (HKPC) in Hongkong nutzen die hochwertige Binder-Jetting-Technologie, um Metallteile für den Endgebrauch in größeren Stückzahlen herzustellen, wobei die niedrigen Kosten dieser Teile mit herkömmlichen Verfahren der additiven Fertigung nicht erreicht werden können.

Das Desktop Metal Shop System, das weltweit erste Metall-Binder-Jetting-System für die Produktionshalle wird jetzt in großem Umfang gefertigt und an Kunden in der ganzen Welt ausgeliefert. (Photo: Business Wire)

Das auf der Fachmesse Formnext im November 2019 in Frankfurt am Main erstmals vorgestellte Shop System soll die Metalladditivfertigung in die Produktionshalle und die Auftragsfertigung bringen. Dabei handelt es sich um eine kostengünstige, gebrauchsfertige Lösung, mit der eine außergewöhnlich gute Oberflächenbeschaffenheit der Teile mit reichhaltigen Details erzielt wird, und zwar bis zu zehnmal so schnell wie mit herkömmlichen Technologien der additiven Fertigung (AM) wie etwa des Pulverbettschmelzverfahrens. Mit dem Shop System können die Anwender jetzt Metallteile für den Endgebrauch drucken, die in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz kommen, beispielsweise in der Autoindustrie, in der Öl- und Gasindustrie, bei Endkunden-Produkten und in der Elektronik.

„Das Shop System bietet die branchenweit kostengünstigsten, höchstauflösenden Produktionslösungen für mittelgroße Stückzahlen. Seine superschnelle, single-pass Druckkopftechnologie bringt hochwertiges Binder-Jetting-Drucken in einen ganz neuen Markt von Produktionshallen, Druckgießereien und Zulieferer von Pulvermetallteilen“, erklärte Ric Fulop, CEO und Mitgründer von Desktop Metal. „Mit dem Shop System können Ingenieure und Anlagenbetreiber viele Sachzwänge beseitigen, die früher mit herkömmlichen Fertigungsverfahren wie der CNC-Bearbeitung verbunden waren. Jetzt ist eine erschwingliche, zuverlässige und flexible Kleinserienfertigung komplexer Bauteile möglich.“