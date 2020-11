Siltronic springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Die Aktie liegt schließlich rund vier Prozent im Gewinn. Damit notiert der Wert nun bei 97,50 EUR. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Schließlich erklimmt der Kurs den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Die Aktionäre hatten diesen Umkehrpunkt bisher bei 94,38 EUR austariert. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 83,62 EUR, womit sich Siltronic in Aufwärtstrends befindet. Wie positiv die Kurse in Aufwärtstrends überraschen können, beweist Siltronic heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

