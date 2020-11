Euro Manganese bestellt Demonstrationsanlage für hochreine Manganprodukte, die im Sommer 2021 in Betrieb gehen soll, und liefert ein Update

VANCOUVER, British Columbia, Nov. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX: EMN) (das „ Unternehmen “ oder „ EMN “) freut sich, einen aktuellen Überblick über das zu 100 % unternehmenseigene Chvaletice Manganprojekt (das „ Projekt “) in der Tschechischen Republik geben zu können:

Auftrag für Demonstrationsanlage erteilt. Beschaffung und Herstellung sollen sofort beginnen. Schafft die Voraussetzungen für die Einführung eines Qualifizierungsprozesses für die Lieferkette von hochreinen Manganprodukten in Chvaletice mit mehreren potenziellen Kunden;

Alle Flächen für die kommerzielle Anlage in Chvaletice, einschließlich einer zweiten Schienenverbindung, sind nun mit drei zusätzlichen Vereinbarungen für den Erwerb bzw. die Pacht von Grundstücken gesichert;

Die Demonstrationsanlage wurde wie vorgeschlagen zugelassen. Außer einer Baugenehmigung ist dafür keine separate Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) oder -genehmigung erforderlich;

Der Betrieb einer Trockenstapel-Tailing-Lagerstätte wurde ohne die Einführung zusätzlicher Gebühren genehmigt;

Marco Romero, President und CEO von EMN, sagt dazu:

„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unsere Demonstrationsanlage für das Chvaletice Manganprojekt in Auftrag gegeben haben. Wir gehen davon aus, dass wir nach der Inbetriebnahme mit der Testphase des Qualifizierungsprozesses der Lieferkette für unsere hochreinen Manganprodukte mit mehreren potenziellen Kunden beginnen können. Auch bei den Vorschriften und Genehmigungen haben wir kontinuierlich Fortschritte erzielt, nachdem wir Ende Juni die UVP-Anmeldung eingereicht hatten. Wir freuen uns auch, den Erwerb von drei zusätzlichen, aber äußerst wichtigen Grundstücken vermelden zu können, die unsere Gesamtfläche für den Standort der geplanten kommerziellen Anlage in Chvaletice ergänzen. Die Grundstücke bieten zusätzlichen Raum und Flexibilität für das Anlagenlayout und werden uns über einen benachbarten Gleisanschluss eine zweite Schienenverbindung zu der Hauptstrecke ermöglichen, die in der Nähe unseres Projekts verläuft“.

Demonstrationsanlage („DA“)

Euro Manganese freut sich, mitteilen zu können, dass es grünes Licht für die Beschaffung und den Bau seiner Demonstrationsanlage in Chvaletice gegeben hat.

Die DA ist siebenmal größer als die erfolgreiche Pilotanlage, die das Unternehmen 2018 betrieben hat. Es handelt sich um ein in geschlossenen Zyklen manuell betriebenes Semibatch-System aus miteinander verbundenen Modulen, die im Kreislauf geführt oder als einzelne Komponenten betrieben werden können. Die DA soll den gesamten Prozessablaufplan nachbilden, der in der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie des Projekts von 2019 vorgeschlagen wurde. Sie wird pro Tag etwa 32 kg hochreines elektrolytisches Manganmetall („HPEMM“) produzieren, das in ca. 100 kg trockenes kristallines hochreines Mangansulfat-Monohydrat („HPMSM“) pro Tag umgewandelt werden kann.