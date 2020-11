- Stärkung des Eigenkapitals und Senkung der Kapitalkosten der HanseYachts AG

Aktionäre der Gesellschaft sowie private und institutionelle Investoren haben im Rahmen der im November 2020 durchgeführten Barkapitalerhöhung rund 41% der 941.102 angebotenen neuen Aktien gezeichnet und somit der HanseYachts AG frische Liquidität in Höhe von ca. EUR 1,5 Mio. zur Verfügung gestellt. Insgesamt wurden 388.762 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 3,80 Euro je Aktie platziert. Die Barkapitalerhöhung ist, neben einer Sachkapitalerhöhung der beiden Großaktionäre, eine von zwei Kapitalmaßnahmen und bot den restlichen Aktionären die Chance, unter der Wahrung ihrer bisherigen Beteiligungsverhältnisse an der Kapitalerhöhung entsprechend zu partizipieren. Deshalb haben die Hauptgesellschafter bei der Barkapitalerhöhung auf ihr Bezugsrecht verzichtet.

Die Gesellschaft setzt derzeit, parallel zur Barkapitalerhöhung, mit den beiden Großaktionären, der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA und der HY Beteiligungs GmbH, eine Sachkapitalerhöhung um, in dessen Rahmen Forderungen und Kredite in Höhe von bis zu ca. EUR 12 Mio. in die Gesellschaft eingebracht werden. Die Kredite hatten in der Vergangenheit das starke Wachstum von HanseYachts ermöglicht, darunter auch den Kauf der Motorboot-Modelle Sealine und der Katamaran-Marke Privilège. Im Gegenzug gewährt die HanseYachts AG neue Inhaberaktien zu 3,80 EUR je Aktie. Diese Neuordnung entfernt sämtliche alte Kredite, die im Durchschnitt einen Zinssatz von 9,1% aufweisen, aus den Büchern. Zukünftige Konzernjahresergebnisse werden durch diese Maßnahme verbessert, da die Zinsaufwendungen des Konzernes hierdurch deutlich entlastet werden.

Die HanseYachts AG wird zeitnah beide Kapitalerhöhungen zur Eintragung an das zuständige Registergericht melden und die jeweiligen Depotbanken werden nach erfolgter Eintragung die Aktien den Investoren gutschreiben.

