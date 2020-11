Tampliner von Menstruationspflegeunternehmen Callaly (B-Corporation) in die Liste der 100 besten Erfindungen 2020 aufgenommen

Der Tampliner, die von dem in Großbritannien ansässigen B- Corporation-Unternehmen Callaly entwickelte Innovation für die Menstruationspflege, wurde in die jährlichen Liste der 100 besten Erfindungen von TIME’s 100 Best Inventions of 2020 aufgenommen, die die Welt besser, intelligenter und auch noch ein bisschen lustiger machen. Callaly ist eines von lediglich acht britischen Unternehmen, die es in die diesjährige Liste geschafft haben.

Callaly's award-winning Tampliner (Photo: Business Wire)

Mit der Einführung von Tampliner, einem völlig neuen Produkt für die Menstruationspflege, das gleichzeitig das erste Design-Upgrade des Tampons seit 90 Jahren darstellt, beabsichtigt Callaly, einen positiven Beitrag zu der 34 Milliarden US-Dollar starken Branche der Menstruationspflege beizutragen. Es handelt sich um ein 2-in-1-Periodenprodukt, das einen Tampon aus Bio-Baumwolle mit einer weichen Mini-Einlage für zusätzlichen Schutz gegen Undichtigkeit kombiniert, die durch einen „virtuellen Applikator“ miteinander verbunden sind.

Der Tampliner wurde in Großbritannien entworfen und wird dort hergestellt. Es kam im Februar 2020 auf den Markt und wurde von Dr. Alex Hooi, einem führenden britischen Gynäkologen und Fellow des Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, erfunden und von der Bekleidungstechnologin Ewa Radziwon, die am London College of Fashion ausgebildet wurde, entwickelt.

Das in Großbritannien hergestellte Produkt ist durch vier erteilte Patente geschützt, die 80 % des Weltmarktes abdecken. Inzwischen ist der Tampon auch in Schweden, den Niederlanden und Irland erhältlich und wurde in China mit positiven Ergebnissen getestet.

Callaly hat über private Investitionen und staatliche Mittel 13,2 Mio. britische Pfund aufgebracht und wird von Innovate UK unterstützt. Es hat fünf Tranchen von insgesamt 3,9 Mio. GBP zur Unterstützung der Entwicklung und Herstellung des Tampliner erhalten. Das Unternehmen beschäftigt 20 Mitarbeiter in seinem Hauptsitz in London.

Thang Vo-Ta, Gründer und CEO von Callaly erklärte: „Unser gesamtes Team fühlt sich geehrt, dass der Tampliner von TIME als bahnbrechende Erfindung bezeichnet wurde. Die Branche der Menstruationspflege lässt seit Jahrzehnten Menschen im Stich. Wenig bis gar keine Forschung und Entwicklung in diesem Bereich führt dazu, dass viele Menschen mit Monatsblutungen ihre Gesundheit, ihren Komfort und ihr Wohlbefinden beeinträchtigen und keine andere Wahl haben, als sich mit der Unzufriedenheit abzufinden, die sie empfinden. Mit unserer 2-in-1-Erfindung haben wir uns vorgenommen, diese Probleme aus allen Blickwinkeln anzugehen und das Leben der Menschen wirklich zu verbessern. Der Tampliner ebnet den Weg für weitere Produktinnovationen, um die Erfahrungen von Menschen mit Monatsblutungen auf der ganzen Welt tiefgreifend zu verbessern.