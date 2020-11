Marinomed will eine Phase-IV-Studie zu Carragelose-Nasenspray in Angriff nehmen. Dabei soll untersucht werden, ob das Nasenspray zur Prävention von Covid-19-Infektionen bei Klinikmitarbeitern eingesetzt werden kann. Teilnehmen werden an der Studie 334 Klinikmitarbeiter, die Corona-Patienten versorgen. Man setzt darauf, dass Carragelose die Symptome einer Erkrankung verringert.Die Studie soll in zwei Kliniken in Wien durchgeführt ...