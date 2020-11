Densitas® und Mammography Educators, LLC lancieren maßgeschneiderte Lehrpläne über die erste KI-Telehealth-Lösung

Halifax, Nova Scotia (ots/PRNewswire) - Densitas® Inc., ein weltweiter Anbieter

von K.I.-Technologien für die digitale Mammographie und das Brustscreening,

gaben heute ihre Partnerschaft mit Mammography Educators bekannt, um die erste

auf künstlicher Intelligenz basierende Ausbildungsplattform für

Telehealth-Technologen anzubieten, die die Geschäftskontinuität in

Mammographie-Praxen unterstützt.



COVID-19 hat den Bedarf nach telemedizinischen Lösungen verstärkt, die einen

breiteren Zugang zu qualitativ hochwertigen Lehrplänen für die Ausbildung von

Mammographie-Technologen bieten, in einer Zeit, in der Mammographie-Praxen

Probleme mit Kapazitätsengpässen haben. Mammography Educators haben sich mit

Densitas® zusammengetan, um maßgeschneiderte Schulungsinhalte und eine

Telemedizin-Lösung zu lancieren, die eine virtuelle Live-Schulung bietet und auf

densitas® intelli Mammo (TM) Technologen-Berichtskarten basiert.







Tendenzen bei der Arbeit von Technologen und bietet quantitative

Bildqualitätsmetriken basierend auf der Arbeit der Technologen und der

Mammographiepraxis insgesamt, die es Mammography Educators ermöglichen, einen

evidenzbasierten Lehrplan zu entwickeln, der auf die Bedürfnisse der jeweiligen

Mammographiepraxis zugeschnitten ist.



"Die richtige Positionierung bei der Mammographie kann schwierig sein, ist aber

entscheidend für die Krebserkennung. Positionierungsfehler können durch die

Standardisierung der Techniken von Technologen angegangen werden", erklärt

Louise Miller, R.T.(R)(M)(AART), CRT, FSBI, Mitbegründerin von Mammography

Educators. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Densitas®. So können wir

voll integrierte Bildungsmaterialien zur Verfügung zu stellen, die auf Anfrage

am Behandlungspunkt abrufbar sind. Wir können jetzt Live-Schulungen aus der

Ferne anbieten, die auf den von Densitas® generierten K.I.-Berichtskarten für

Technologen basieren."



densitas® intelli Mammo (TM) identifiziert Positionierungsfehler schnell und

integriert sie in Schulungsmaterialien von Mammography Educators, um Technologen

einen einfachen Zugang zu ermöglichen, sich die Patientin noch im

Untersuchungsraum befindet. Dadurch werden kostspielige Rückrufe vermieden und

die Leistung der Technologen verbessert sich.



Diese Partnerschaft bietet eine neuartige Methode für die Ausbildung von

Technologen. densitas® intelli Mammo (TM) erstellt quantitative

Bildqualitätsmetriken, um die Positionierungstechniken zu identifizieren, die

Evidenzbasierte Kriterien werden



