SmallRig startet Black Friday und Cyber Monday Angebote

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - SmallRig, ein professioneller

Zubehörspezialist für Kameras, Kardanringe und Smartphones, kündigt seine Black

Friday und Cyber Monday Angebote mit den größten Preisnachlässen des Jahres an.



"SmallRig will für seine weltweiten Nutzer die beste Co-Creation-Plattform

schaffen, und wir freuen uns, wenn wir das Dreherlebnis und die Effizienz von

Filmemachern und Content-Erstellern verbessern können", so Yang Zhou, der

Gründer von SmallRig.







weitere Lösungen für die Filmproduktion und für private Dreharbeiten mit

SmallRig-Zubehör zu extrem attraktiven Preisen.



Vom 26. November bis 2. Dezember bieten alle Vertriebskanäle von SmallRig

gleichzeitig die exklusiven Sonderpreise. Diese exklusiven Rabatte werden über

die Firmenwebsite, amazon, eBay-Shops und unsere autorisierten Vertriebspartner

weltweit angeboten. Weitere Details entnehmen Sie bitte den jeweiligen

Betriebskanälen.



Website: www.smallrig.com

Amazon: www.amazon.com/smallrig (USA) https://www.amazon.de/smallrig

(Deutschland)

eBay: www.ebaystores.com/smallrig20092018



Finden Sie Vertriebspartner in Ihrer Nähe:

https://www.smallrigreseller.com/authorized-reseller



Produkte im Black Friday Verkauf:



- Master Kit für Sony Alpha 7S III: Darin enthalten sind ein

Aluminium-Vollkäfig, eine Kabelklemme, eine Nato Rail und ein Nato-Griff. Das

Master-Kit bietet dadurch ein System für den schnellen Wechsel, das die

effizienteste Montage und Demontage ermöglicht und den Schießanforderungen in

verschiedenen Szenarien gerecht wird.

- "Seamless Kit" für Canon R5: Das Kit wurde entwickelt, um einen schnellen

Wechsel zwischen Hand-, Stativ- und Kardan-Aufnahmen zu ermöglichen und

ermöglicht es Filmemachern, das volle Potenzial der Canon R5 auszuschöpfen.

- Leichte Matte Box : Der obere Flügel besteht aus ultraleichter Kohlefaser und

das Nettogewicht der Matte-Box beträgt nur 295 g. Die SmallRig Matte Box

hilft, Störung durch Blendung zu vermeiden, die Szene klar aufzuzeichnen und

das Objektiv bei Außenaufnahmen zu schützen. Sie bietet verschiedene

Montagemöglichkeiten.



Informationen zu SmallRig



SmallRig wurde 2009 gegründet und ist ein innovationsorientierter Hersteller,

der hochwertige Ausrüstungen und Zubehör für alle Arten von Kameras entwirft und

baut. Unser Vertriebsnetz erstreckt sich auf über 200 Länder und Regionen,

während unsere Produkte von über 500.000 Filmemachern und Fotografen weltweit

gut unterstützt werden.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1338818/SmallRig_Black_Friday_Cyber_Mond

ay_Sale.jpg



Pressekontakt:



Joy Liu

liujingyi@smallrig.com

+86 15502187487



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/145936/4769952

OTS: SmallRig

Aluminium jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Um den Kunden für die kontinuierliche Unterstützung zu danken, bietet SmallRigweitere Lösungen für die Filmproduktion und für private Dreharbeiten mitSmallRig-Zubehör zu extrem attraktiven Preisen.Vom 26. November bis 2. Dezember bieten alle Vertriebskanäle von SmallRiggleichzeitig die exklusiven Sonderpreise. Diese exklusiven Rabatte werden überdie Firmenwebsite, amazon, eBay-Shops und unsere autorisierten Vertriebspartnerweltweit angeboten. Weitere Details entnehmen Sie bitte den jeweiligenBetriebskanälen.Website: www.smallrig.comAmazon: www.amazon.com/smallrig (USA) https://www.amazon.de/smallrig(Deutschland)eBay: www.ebaystores.com/smallrig20092018Finden Sie Vertriebspartner in Ihrer Nähe:https://www.smallrigreseller.com/authorized-resellerProdukte im Black Friday Verkauf:- Master Kit für Sony Alpha 7S III: Darin enthalten sind einAluminium-Vollkäfig, eine Kabelklemme, eine Nato Rail und ein Nato-Griff. DasMaster-Kit bietet dadurch ein System für den schnellen Wechsel, das dieeffizienteste Montage und Demontage ermöglicht und den Schießanforderungen inverschiedenen Szenarien gerecht wird.- "Seamless Kit" für Canon R5: Das Kit wurde entwickelt, um einen schnellenWechsel zwischen Hand-, Stativ- und Kardan-Aufnahmen zu ermöglichen undermöglicht es Filmemachern, das volle Potenzial der Canon R5 auszuschöpfen.- Leichte Matte Box : Der obere Flügel besteht aus ultraleichter Kohlefaser unddas Nettogewicht der Matte-Box beträgt nur 295 g. Die SmallRig Matte Boxhilft, Störung durch Blendung zu vermeiden, die Szene klar aufzuzeichnen unddas Objektiv bei Außenaufnahmen zu schützen. Sie bietet verschiedeneMontagemöglichkeiten.Informationen zu SmallRigSmallRig wurde 2009 gegründet und ist ein innovationsorientierter Hersteller,der hochwertige Ausrüstungen und Zubehör für alle Arten von Kameras entwirft undbaut. Unser Vertriebsnetz erstreckt sich auf über 200 Länder und Regionen,während unsere Produkte von über 500.000 Filmemachern und Fotografen weltweitgut unterstützt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1338818/SmallRig_Black_Friday_Cyber_Monday_Sale.jpgPressekontakt:Joy Liuliujingyi@smallrig.com+86 15502187487Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/145936/4769952OTS: SmallRig