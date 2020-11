Im Realitäts-Check, Marktkommentar von Christopher Kalbhenn

Extreme ZuversichtEs gibt jedoch ein paar Schönheitsfehler, die das Bild ein wenig trüben. So hatdie Zuversicht der Marktteilnehmer in den zurückliegenden Wochen Ausmaßeangenommen, die jetzt die Frage aufwerfen, wo noch mehr Aufwärtspotenzialherkommen kann, und auch Warnsignale für die nächste Zeit geben. So hat diejüngste globale Fondsumfrage von Bank of America (BoA) gezeigt, dass dieFondsmanager die Aussichten für die Weltwirtschaft so zuversichtlich einschätzenwie seit dem Jahr 2002 nicht mehr. Sie haben umfangreiche Umschichtungen inAktien getätigt, so dass der Anteil der in Dividendenwerten übergewichtetenFonds das höchste Niveau seit Januar 2018 erreicht hat. Der Durchschnitt der vonden Umfrageteilnehmern angegebenen Kassaquoten sank im Vormonatsvergleich von4,4 Prozent auf 4,1 Prozent. Ein Wert unterhalb von 4 Prozent würde einVerkaufssignal generieren. Das US-Institut hat europäische Aktien daher auch auf"Neutral" zurückgestuft und hält eine Korrektur in einer Größenordnung von 10Prozent für möglich.Die Marktteilnehmer haben die sich abzeichnende Überwindung der Pandemie bereitsein gutes Stück weit vorweggenommen. Sie sehen Licht am Ende des Tunnels. Leiderist das Ende des Tunnels aber in weiter Ferne, und das Licht droht in nächsterZeit wieder zu erlöschen. Anders ausgedrückt: In den kommenden Wochen müssen dieMarktteilnehmer durch einen harten Realitätscheck. Zum Start der kaltenJahreszeit breitet sich das Coronavirus in Europa und mehr noch in den USA, wozuletzt mehr als 2000 Menschen an einem Tag an Covid-19 gestorben sind, in einemsehr beunruhigendem Ausmaß aus. Die Folge sind immer mehr Restriktionen und einestetig steigende Wahrscheinlichkeit eines erneuten harten Lockdown. Nach dersehr starken Erholung der Konjunktur und der Unternehmensgewinne im drittenQuartal droht ein empfindlicher Rückschlag. Realität ist derzeit nicht dieÜberwindung der Krise durch einen Impfstoff, sondern eine Verschlimmerung derPandemie.Das ist eine schlechte Nachricht für ebenjene Unternehmen, die besonders starkunter Corona leiden, wie etwa Deutsche Euroshop. Selbst ohne Ladenschließungendroht das für den Einzelhandel so wichtige Weihnachtsgeschäft erheblich zuleiden, weil Menschen wegen wirtschaftlicher Risiken ihre Ausgaben zurückfahrenund/oder aus Angst vor Infektion dem Online-Handel den Vorzug geben. Auch fürandere einschlägige betroffene Sektoren wie die Reise- und Freizeit- sowie dieFlugzeugbaubranche könnte die Lage in den kommenden Wochen noch prekärer werden.Eine Korrektur wäre aber erneut nichts anderes als eine Einstiegsgelegenheit. Inabsehbarer Zeit werden nicht nur die Impfungen beginnen, ab dem Frühjahr wirdaußerdem das wieder wärmere Wetter das Virus eindämmen. Damit wird auch dasVertrauen in die wirtschaftliche Erholung wieder gestärkt werden. DieNotenbanken werden weiter mit Anleihekäufen stützend eingreifen und auch ineiner beginnenden wirtschaftlichen Erholung die Zinsen niedrig halten. DerMangel an Alternativen zu Aktien wird in diesem Umfeld erhalten bleiben. Nichtzuletzt wird auch das Washingtoner Kasperletheater bald enden, so dass dasUS-Fiskalpaket nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen dürfte, flankiertvon einem Präsidenten, der seine Zeit nicht auf dem Golfplatz verplempert,sondern sich ernsthaft mit der Pandemie beschäftigt.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4769969OTS: Börsen-Zeitung