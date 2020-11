Löwenjunges, das von seinen Fängern in Russland gefoltert und dann sieben Monate lang rehabilitiert wurde, wird in seinen natürlichen Lebensraum in einem afrikanischen Wildreservat ausgeflogen

Urals, Russland (ots/PRNewswire) - Simba wird Ende November von Russland nach

Tansania reisen. Alle Rückführungskosten werden von der Russian Copper Company

übernommen, nachdem Tierschützer um Hilfe gebeten haben



Die Zukunft ist rosig für Simba, das Löwenjunge, das in Russland als Requisite

für Fotoshootings verwendet wurde. Der Löwe war dem Tod nahe, als er im März

2020 aus einer Scheune in Dagestan, Russland, gerettet wurde; er wurde

gefoltert, war abgemagert und konnte nicht laufen. Einheimische berichteten den

Behörden, dass seine Entführer mit dem Löwenjungen Geld verdienten, indem sie

Touristen einluden, mit Simba Selfies zu machen, und dass seine Beine gebrochen

waren, um seine Flucht zu verhindern. Er war auch unterernährt und sein Körper

war mit Wunden übersät. Berichte über die Misshandlungen erreichten Tierschützer

im Ural. Die Tierärztin Dr. Karen Dallakyan und andere konnten das Löwenjunge

retten und es in Dallakyans gemeinnütziges Tierrettungszentrum SAVE ME

Foundation in Tscheljabinsk, Russland, bringen. Sieben Monate lang sorgten

Dallakyan und sein Team für die medizinische Behandlung und Betreuung von Simba.

Dallakyan sagt: "Viele hingebungsvolle Menschen haben dazu beigetragen, Simba zu

retten. Zeuge der Verwandlung dieses prächtigen Tieres zu werden, macht das

Ganze lohnenswert. Ich bin erleichtert und dankbar, dass sich Unternehmen,

Organisationen und Einzelpersonen zusammengeschlossen haben, damit sich dieses

Tier in seinem natürlichen Lebensraum in Afrika entfalten kann."







einzigartigen Rückführung nach Tansania enden; eine Anstrengung, die von der

Russian Copper Company (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2982134-1&h=38320642

54&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2982134-1%26h%3

D1026197732%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rmk-group.ru%252F%26a%3DRussian%2BCoppe

r%2BCompany&a=Russian+Copper+Company) gesponsert wird. Simba wird zum

Kilimanjaro Animal Crew Rehabilitation Centre in Moshi, Tansania, ausgeflogen,

wo er in einem separaten Gehege in einem speziellen Zentrum für rehabilitierte

Löwen leben und rund um die Uhr betreut wird. Der Löwe wird über ein großes,

schönes Areal verfügen, das er durchstreifen kann.



Der Sprecher der Russian Copper Company, Kirill Irkha, sagt: "Als wir von Simbas

Notlage und der Notwendigkeit von Geldern für die Rückführung des Tieres nach

Afrika hörten, waren wir froh, die Kosten übernehmen zu dürfen. Der von Simba

erlittene Missbrauch ist skrupellos. Die Welt durfte daran teilhaben, wie Simba

dank engagierter Fachleute und Freiwilliger wieder gesund geworden ist. Wir

freuen uns darauf, Simba in seinem natürlichen Lebensraum zu sehen und sind

froh, eine Rolle dabei spielen zu dürfen, ihn dorthin zu bringen."



Dies ist die erste offizielle Repatriierung von Wildtieren in der Geschichte

Russlands.



Video -

https://mma.prnewswire.com/media/1339133/Russian_Copper_Company_Simba_Video.mp4

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2982134-1&h=3341074646&u=https%3A%2F%2Fc212

.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2982134-1%26h%3D3656973785%26u%3Dhttps

%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1339133%252FRussian_Copper_Compa

ny_Simba_Video.mp4%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F13

39133%252FRussian_Copper_Company_Simba_Video.mp4&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.

com%2Fmedia%2F1339133%2FRussian_Copper_Company_Simba_Video.mp4)



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1334593/Russian_Copper_Company_Simba_Before.jpg

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2982134-1&h=360823408&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2982134-1%26h%3D1341013674%26u%3Dhttps%

253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1334593%252FRussian_Copper_Compan

y_Simba_Before.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F13

34593%252FRussian_Copper_Company_Simba_Before.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire

.com%2Fmedia%2F1334593%2FRussian_Copper_Company_Simba_Before.jpg)



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1334594/Russian_Copper_Company_Simba.jpg

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2982134-1&h=3230629381&u=https%3A%2F%2Fc212

.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2982134-1%26h%3D1158619054%26u%3Dhttps

%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1334594%252FRussian_Copper_Compa

ny_Simba.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1334594%

252FRussian_Copper_Company_Simba.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%

2F1334594%2FRussian_Copper_Company_Simba.jpg)



