CHENGDU, China, 20. November 2020 /PRNewswire/ -- Am 19. November fanden in der High-Tech-Zone von Chengdu das Demonstrationsprojekt für den Städtebau in China und Japan (Chengdu) sowie die Förderung des Demonstrationsprojekts für Offenheit und Zusammenarbeit im Bereich der modernen Dienstleistungsbranche und die zentralisierte Vertragsunterzeichnung statt. Insgesamt 500 Gäste wie Regierungsgesandte, beispielsweise von der chinesischen Botschaft in Japan, der japanischen Botschaft in China, dem Handelsministerium und der Präfekturregierung von Osaka, sowie Delegierte von Organisationen wie dem China Council for the Promotion of International Trade, der Japan External Trade Organization (JETRO) und der Japan-China Economic Association, ebenso wie Unternehmensvertreter von Sumitomo, Mizuho Bank, Mitsubishi Heavy Industries, Toyota Motor und Orix nahmen an der Veranstaltung teil.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden die Kooperationsliste und die Industrieplanung der Demonstrationszone für die regionale Entwicklungszusammenarbeit zwischen China und Japan (Chengdu) veröffentlicht. Die Liste umfasst neun Vorschläge, darunter die durchgangsorientierte Stadtentwicklung, das gemeinsame Innovationszentrum China-Japan, der internationale Animations- und Spielblock, eine intelligente Produktionsbasis und das Projekt für ein Gemeindegesundheitszentrum. In der Zwischenzeit ist laut Industrieplanung klar, dass der Kultur- und Kreativsektor, die führende Branche in der Demonstrationszone, bereit ist, die koordinierte Entwicklung der modernen Informationstechnologie, der intelligenten Fertigung und der damit verbundenen professionellen High-End-Dienstleistungen des Kultur- und Kreativsektors zu fördern, um durch Integration und Innovation eine gute sektorübergreifende Durchdringung voranzubringen.

Die Stadt Chengdu hat die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und 28 Kooperationsvereinbarungen mit wichtigen japanischen Unternehmen und Organisationen mit einer geplanten Gesamtinvestition von 21,75 Mrd. RMB geschlossen. 11 der Projekte, an denen unter anderem Mitsubishi Heavy Industries, das chinesisch-japanische Innovationszentrum für Wissenschaft und Technologie für eine digitale, umweltfreundliche Stadt sowie das Hauptquartier von Mikihouse China beteiligt sind, haben Niederlassungen in der High-Tech-Zone von Chengdu eingerichtet.

Lau Berichten befindet sich die mit Genehmigung der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform (NDRC) eingerichtete Demonstrationszone für regionale Entwicklungszusammenarbeit zwischen China und Japan (Chengdu) in der Hightech-Zone von Chengdu mit einer Gesamtfläche von 36,9 Quadratkilometern. Drei Hauptgebiete, nämlich die Hightech-Zone „Gazelle Valley" in Chengdu, der Qilong Innovation Park sowie die „Future Science and Technology City", sind geplant. Die Demonstrationszone wird sich auf die Entwicklung des Kultur- und Kreativsektors konzentrieren, und eine Kultur- und Kreativ-Umgebung für Geschäftstreffen und mehr schaffen. So soll ein international bekanntes Innovations- und Offenheitszentrum für den Kultur- und Kreativsektor entstehen.

