Eröffnung der Jahreskonferenz der International Mountain Tourism Alliance 2020 am 18. November

GUIYANG, China, 21. November 2020 /PRNewswire/ -- Am 18. November ist in Guiyang die Jahreskonferenz der International Mountain Tourism Alliance 2020 eröffnet worden. Mehr als 300 Personen aus internationalen Organisationen, IMTA-Mitglieder, Tourismus-Experten, Wissenschaftler und Unternehmensvertreter kamen am Hauptsitz der IMTA zusammen, um online und offline tiefgründige Diskussionen über die Erholung und Wiederbelebung der Tourismusbranche in der Zeit nach der Pandemie zu führen.

Die Jahreskonferenz wird von der International Mountain Tourism Alliance ausgerichtet. Die Weltorganisation für Tourismus, der World Travel & Tourism Council, die Pacific Asia Travel Association (PATA), das Global Tourism Economy Forum (GTEF), die WTA, World Tourism Cities Federation (WTCF), das ASEAN-China Centre, WCCO und andere bekannte internationale Organisationen und Verbände leisteten tatkräftige Unterstützung.