XCMG ist größter Outdoor-Aussteller auf der bauma China 2020

SHANGHAI, 21. November 2020 /PRNewswire/ -- XCMG (000425.SZ) wird mit einer vollständigen Ausstellungsreihe von 120 Baumaschinenprodukten, 65 Sätzen von Teilen und Komponenten sowie einer Präsentation der neuesten Technologien des Unternehmens an der bauma China 2020 teilnehmen.

Die Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge findet vom 24. bis 27. November im Shanghai New International Expo Center (SNIEC) statt. XCMG wird am Stand A.24-B.32 im Freien und am Stand W3.100-W3.811 im Innenbereich mit einer Gesamtausstellungsfläche von 8.878 Quadratmetern vertreten sein. XCMG wird außerdem auf http://live.global-ce.com/baumachina2020xcmg/ einen Livestream in englischer, russischer, arabischer, französischer und chinesischer Sprache übertragen.