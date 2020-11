Zoomlion präsentiert auf der bauma 2020 in China neun führende Produktreihen

Livestreams zeigen bahnbrechende Technologien von ultraleichten Geräten bis hin zur Kommunikation per Spracheingabe

SHANGHAI, 21 November 2020 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) stellt auf der bauma 2020 in China über 50 Produkte für die Baubranche aus neun verschiedenen Produktreihen vor, in die das Unternehmen seine neuesten Technologien integriert hat. Die internationale Handelsmesse beginnt am 24. November im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC).