DAX – 15.000 Punkte jederzeit möglich

Der DAX schließt nach einer ereignisarmen Woche über 13.000 Punkten. Kurzfristig könnten Aktien nun erstmal etwas durchatmen. Zwei Schritte vorwärts, einen Schritt zurück – dieses Bullenmarkt-Muster könnte uns erhalten bleiben. Seit dieser Woche kommen die großen Banken und Analystenhäuser mit ihren DAX-Prognosen für das kommende Jahr. Der Tenor: Der DAX steigt auf 14.500 oder 15.000 Punkte. Wir haben uns in den vergangenen Jahren an eine Kursspanne grob zwischen 10.000 und 13.800 Punkten gewöhnt. Das dürfte jedoch so nicht bleiben. Die Aussichten für die kommenden Jahre sind gut und damit ist ein DAX bei 15.000 einfache Prozentrechnung. Denn von 13.000 auf 15.000 sind es rund 15 Prozent. Das ist im kommenden Jahr auf jeden Fall drin. Warum man trotz Corona und einem möglicherweise zähen Winter in Aktien investieren sollte, erklärt Daniel im Video anhand der "72er-Regel".