STOCK SELECTION EUROPE Wochenausgabe KW 48 Erst jetzt wird der Markt seine Entscheidung fällen

Die beiden ineinander übergehenden Rallyes nach der US-Wahl und den ersten Erfolgsmeldungen in Sachen COVID19-Impfstoffe waren rein emotionale Reaktionen. Jetzt beginnt man sich am Markt auf Basis der neuen Lage neu zu sortieren. Das kann in einen erneuten, kräftigen Hausse-Impuls münden. Aber es fänden sich auch einige Argumente, um die vorherige Rallye in sich zusammenfallen zu lassen. Letztlich sind es drei denkbare Szenarien, auf die wir uns einstellen müssen. Welches davon greifen wird, dürfte recht bald klar werden - lesen Sie weiter!

_________________________________________________________________________STOCK SELECTION EUROPEDas Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co._________________________________________________________________________In dieser Ausgabe vom 21. November 2020 lesen Sie:SSE intern: Momentan ist alles in der SchwebeMarkt-Check: Glaskugeln? Kaffeesatz? Brauchen wir nicht!Die besonderen Charts: Die Realität „liefert“ noch nichtAktuelle Käufe und Verkäufe: Mit behutsamen Schritten vorwärtsSSE-Depot: Wer wagt, gewinnt, aber wer zu viel wagt …Erläuterungen zu SSE & Disclaimer_________________________________________________________________________

