Anlegerverlag Plug Power: Hammer-Meldung sorgt für ordentlich Rückenwind! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.11.2020, 11:39 | 13 | 0 | 0 22.11.2020, 11:39 | Foto: www.anlegerverlag.de Plug Power ist so etwas wie die Aktie der Stunde. Für den Pionier in der Entwicklung von Brennstoffzellen läuft es an der Börse derzeit wie am Schnürchen. Zuletzt sorgte eine tolle Nachricht aus den USA für ordentlich Rückenwind und verhalf Plug Power zu einem kräftigen Satz. Damit fehlen jetzt nicht mehr viel für neue charttechnische Kaufsignale. Geschenk für Anleger: Nel ASA, Ballard Power, Plug Power & Co. Wer ist die aussichtsreichste Aktie im Bereich alternativer Energien? Wir haben den kompletten Sektor untersucht und die vielversprechendsten Kandidaten in einem Sonderreport für Sie zusammengefasst. Hier können Sie die Studie kostenlos herunterladen. Als Plug Power in der vergangenen Woche den Bau einer neuen Fabrik im US-Bundesstaat New York ankündigte, gab es aus der Politik sofort heftige Unterstützung. US-Senator Charles Schumer unterstützte das Projekt sofort und sagte jede erdenkliche Hilfe zu, dass Projekt zu realisieren. Davon konnte auch die Plug Power-Aktie profitieren. Zeigen die Kurspfeile ohnehin schon seit Anfang November auf breiter Front nach oben, beflügelte diese Ankündigung regelrecht. Die Aktie schoss bis knapp vor die 25-US-Dollar-Grenze, die auch gleichzeitig das Allzeithoch darstellt. Insgesamt verzeichnete Plug Power im November ein Kursplus von 74 Prozent! Fazit: Ist Plug Power erste Wahl im Bereich alternativer Antriebe oder gibt es andere Aktien mit größeren Perspektiven? Wir haben alle Unternehmen genau unter die Lupe genommen und die Ergebnisse in einem Sonderreport für Sie zusammengefasst. Hier geht’s zum Download.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer