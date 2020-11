Umweltexperte Axel Friedrich sieht Start des Abgasskandals bei Fiat im Jahr 2008 / Alle Diesel-Motoren mit Euro 5 und 6 betroffen

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Lahr (ots) - Der Diesel-Abgasskandal bei Fiat Chrysler Automobiles (FCA) hatoffensichtlich viel früher begonnen, als bisher angenommen wurde. Für denChemiker und Umweltexperte Axel Friedrich sind alle Motoren des Konzerns mit derAbgasnorm Euro 5 und Euro 6 manipuliert. Sie halten die Grenzwerte nur auf demPrüfstand ein und im normalen Straßenverkehr wird die Luft verpestet. Fiatbegann mit der Produktion der Euro-5-Motoren bereits 2008. Im Sommer 2020 war esim Zuge des Skandals zu Durchsuchungen bei FCA gekommen. (https://www.dieselskandal-anwalt.de/aktuelles/auch-fiat-im-diesel-abgasskandal-verstrickt-durchsuchungen-beim-autobauer-dr-stoll-sauer) Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ging in ihrerPressemitteilung davon aus, dass Fahrzeuge der Baujahre von 2014 bis 2019betroffen sind.Im Gespräch mit der Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH macht AxelFriedrich klar, dass die Abgasmanipulationen bei Fiat bereits viel längerandauern. Friedrich hatte Anfang 2016 die Manipulationen bei Fiat durch eigeneTests festgestellt. Das Kraftfahrt-Bundesamt bestätigte die Ergebnisse vonFriedrich. (https://www.dieselskandal-anwalt.de/aktuelles/kba-bestaetigte-diesel-trickserei-bei-fiat-rueckrufe-trotz-abgas-manipulation-nicht) Die Kanzlei Dr.Stoll & Sauer gehört zu den führenden im Diesel-Abgasskandal.Dr. Stoll & Sauer sieht Abgasskandal bei Fiat in größerer DimensionDie Kunden von FCA sind natürlich verunsichert - und wie sich jetzt herausstelltaus gutem Grund. Von 200.000 möglichen Fahrzeugstilllegungen schrieb dasHandelsblatt im Sommer 2020. Der Umweltexperte Axel Friedrich sprach nach einerReihe von Tests mit den Fiat-Motoren davon, dass seiner Erkenntnis nach alleEuro-5- und Euro-6-Motoren von Fiat in den Skandal verwickelt sind - außer Euro6dTemp und Euro 6d. Somit beginnt der Skandals bereits im Jahr 2008.Ab dem 1. September 2009 galt für alle Neuwagen die Euronorm 5; seit 2015 dieEuronorm 6. Nach einem Bericht der Autobild vom 2. September 2008 war bereits2008 der Fiat Bravo mit dem Euro-5-Motor Multijet 1.6 16 V DPF auf dem Markt. (https://www.autobild.de/artikel/euro-5-norm-775691.html#:~:text=Der%20Fiat%20Bravo%201.6%20Multijet,Euro-5-Norm%20erf%C3%BCllen.) Er wurde ab März 2008produziert. Dadurch ist klar, dass der Skandal wohl 2008 seinen Anfang nahm.Damit steigt die Zahl der betroffenen Verbraucher dramatisch an. Ein Blick indie Statistik verrät die Dimension des Skandals:- Rund 1,2 Millionen Fahrzeuge von Fiat sind in Deutschland laut