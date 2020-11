Mit Dividendenaktien Bonds 90% finden Anleger in den nächsten 8 Jahren bei einem maximalen Verlustrisiko von zehn Prozent des Stoxx®Global Select Dividend 100-Index Jahresbruttorenditechancen von bis zu 2,7 Prozent vor.

Da Aktien mit hohen Dividendenrenditen oftmals geringere Schwankungsbreiten als der gesamte Markt aufweisen, investieren vor allem langfristig agierende Anleger mit dem Wunsch nach möglichst hoher Sicherheit in dividendenstarke Aktien. Um das Risiko der direkten Veranlagung in eine einzelne Aktie zu reduzieren, empfiehlt sich eine Investition in einen breit gestreuten Aktienindex, wie beispielsweise in den Stoxx®Global Select Dividend 100-Index (ISIN: US26063V1180). Dieser Aktienindex setzt sich aus 40 Aktien der USA und jeweils 30 Aktien aus Europa und Asien/Australien zusammen. Unter anderem befinden sich auch deutsche Werte, wie die Deutsche Post-, die BASF- und die Allianz-Aktie im Index.

-10%, 8% oder 24% Renditechance

Der Schlusskurs des Stoxx®Global Select Dividend 100-Index vom 23.12.20 wird als Startwert für den Dividendenaktien Bond 90% VIII (ISIN: AT0000A2KW03) festgeschrieben. In acht Jahren, am 18.12.28, wird der dann aktuelle Indexstand mit dem Startwert verglichen. Notiert der Index an diesem Tag im Vergleich zum Startwert mit mindestens 8 Prozent im Plus, dann wird die Rückzahlung des Bonds mit 124 Prozent (=2,7 Prozent pro Jahr) des Startwertes erfolgen.

Bei einem Indexstand zwischen 90 Prozent und 108 Prozent des Startwertes wird der Rückzahlungsbetrag bei 108 Prozent (0,97 Prozent pro Jahr) des Ausgabepreises liegen. Befindet sich der Index an diesem Tag mit mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Startwert im Minus, dann wird das Zertifikat mit 90 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Unabhängig vom tatsächlichen Indexrückgang liegt das maximale Verlustrisiko dieses Zertifikates bei zehn Prozent.

-10% oder 24% Renditechance

Der Dividendenaktien Bond 90% IX (ISIN: AT0000A2KW11) auf den gleichen Index wird dann mit 124 Prozent (=2,7 Prozent pro Jahr) zurückbezahlt, wenn der Index in acht Jahren auf oder oberhalb des Startwertes notiert. Befindet sich der Index am letzten Bewertungstag (21.12.28) unterhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit 90 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Beide Zertifikate können noch bis 22.12.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die beiden Dividendenaktien Bonds 90% ermöglichen auf unterschiedliche Art und Weise in den nächsten acht Jahren bei einem maximalen Verlustrisiko von zehn Prozent bei einem Kursanstieg des Stoxx®Global Select Dividend 100-Index Jahresbruttorenditechancen von bis zu 2,7 Prozent.