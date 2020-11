Wie entwickelten sich für Stiftungen geeignete Fonds (Stiftungsfonds) im Oktober 2020?

Die weltweiten Anleihemärkte ließen im Oktober keine einheitliche Entwicklung erkennen. Maßgebliche Einflussfaktoren waren die steigenden Zahlen von Corona-Infizierten und das damit einhergehende erhöhte Lockdown-Risiko. Dies sorgte vor allem in der EU für Kurssteigerungen bei Staatsanleihen durch die verstärkte Nachfrage. Peripherieländer profitierten dabei sogar stärker als beispielsweise deutsche Staatsanleihen. Gründe dafür waren die Anleiheankäufe der EZB aber auch der Beginn einer Fiskalunion.

Anleger betrachteten die US-Staatsanleihen hingegen nicht als sicheren Hafen, da durch den zweiten Einflussfaktor – die US-Wahl Anfang November – Joe Biden als Favorit gehandelt und dessen Wahlprogramm mit zunehmender Staatsverschuldung verknüpft wurde. Zusammen mit der Ankündigung der US-Notenbank, die Inflationsraten nach oben hin flexibler zu gestalten, sorgte dies auf Monatssicht für Kursverluste. Schwellenländer tendierten im Oktober seitwärts.



Aktienmärkte standen im Oktober ganz im Zeichen der Corona- Pandemie und verloren flächendeckend an Wert. Gemessen am MSCI World-Index in lokaler Währung lagen die Verluste bei 3,1%. In den USA startete zwar die Berichtssaison zum dritten Quartal deutlich besser als zuvor erwartet.

Dennoch konnte dies keinen nennenswerten Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Auch die weltweit viel beachtete US-Präsidentschaftswahl, bei der die Prognosen alle auf Joe Biden hindeuteten, konnte nur schwach positiv auf die Kursentwicklung einwirken. Einzig die Schwellenländer konnten gemessen am MSCI Emerging Markets Index in lokaler Währung ein Plus von 1,4% verzeichnen.

