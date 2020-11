Am Freitag hatte sich BioNTech mit einem Paukenschlag ins Wochenende verabschiedet. Die Ankündigung, dass die Mainzer gemeinsam mit US-Partner Pfizer die Notfallzulassung für einen Corona-Impfstoff beantragt haben, ließ den Aktienkurs in die Höhe schießen. Diese Tendenz setzt sich im heutigen Sonntagshandel fort.

Über den Broker Lang & Schwarz kann die Aktie heute weiter zulegen. Denn der aktuelle Kurs von über 88 Euro liegt noch einmal gute zwei Prozent über dem Freitagsschluss. Wenn sich diese Tendenz am Montag bestätigt, könnte es in der kommenden Woche zu neuen historischen Höchstständen kommen. Dafür müsste die Aktie 112,76 US-Dollar überbieten (Freitagsschluss an der Nasdaq: 104,07 US-Dollar).

Fazit: Die Euphorie bei BioNTech hält auch am Wochenende an. Doch geht es in der kommenden Woche wirklich weiter nach oben oder ist der Gipfel bereits erreicht?