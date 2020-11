Tesla, Nel Asa, Biontech – diese Chancen MUSS man ergreifen

Liebe Leser, mit Volatilität kann man arbeiten auf feingold-academy.com – zum Beispiel. Auf Nel Asa haben wir letzte Woche am Cap den Discounter im Favoritendepot kassiert, schnelle 50% Gewinn p.a. Aber es geht viel besser noch: Unser Inline-Schein auf Tesla ist von 90 Cent auf knapp 5 Euro gesprungen. In 8 Wochen. Mal eben verfünffacht. Volatilität und Barrierenlauf verstehen heißt, Scheine zur richtigen Zeit sammeln und dann Vola und Markt für sich arbeiten lassen. Beispiel aktuell am Freitag – die WKN HR3C03. 1,20 Euro war sie zu haben – 1,80 Euro dann schon am Abend. 50% in einem Inliner, der weit weit entfernte Barrieren hat. Richtung und Vola entscheiden dort, dafür muss man professionell handeln, dann ist dies keine Zockerei, sondern intelligentes Auslesen des Marktes. Bei Biontech kann man intraday die Sentiments auslesen. All das machen wir und setzen es im Börsendienst um. Am Montag kommen die nächsten hoch spannenden WKNs und angesichts einer Volltrefferquote von 86% in den letzten 6 Monaten (Empfehlungen Totalverlust 14% – Rendite über 100% – 86% unserer Empfehlungen spekulativ). Das alles gibt es im Turbo-Dienst und im großen Abo. Lernt uns gerne kennen, ohne Jahresabopflicht oder sowas. Das kann – muss aber nicht. Wir setzen auf unsere Qualität, nicht auf Knebelverträge. Nur so geht man auch mit Lesern und Abonnenten um, finden wir. Schöne Börsenwoche Euch allen Euer Team Feingold Research