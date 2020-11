Was war nicht alles eingeprasselt auf die Bayer-Aktionäre in den vergangenen Wochen. Seit der Meldung der schwachen Quartalszahlen bzw. eines schwachen Ausblicks Ende September musste die Aktie massiv Federn lassen. So verlor die Aktie allein im Oktober noch einmal 16 Prozent und fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit rund einem Jahrzehnt. Doch jetzt schlägt Bayer zurück…

Seit Anfang November zeigten die Kurspfeile bei Bayer dann wieder nach oben. Die Aktie berappelte sich von rund 40 Euro auf knapp 48 Euro. Doch als in der vergangenen Woche wieder neue Kursverluste kamen, tönten die Kritiker sofort wieder lautstark. Allerdings konnte sich Bayer am Freitag mit einem Plus von 3,23% und dem Sprung auf den höchsten Schlusskurs seit dem 30. September befreien!

Fazit: Ist das jetzt die endgültige Wende bei Bayer? Oder wieder nur ein Strohfeuer? Wir haben die Chancen und Risiken der Aktie analysiert und die Ergebnisse für Sie in einem Sonderreport aufbereitet. Hier können Sie die Studie zum Download anfordern.