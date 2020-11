Die Politik will es, die Investoren tun es. Selten hat diese Übertragung so reibungslos geklappt wie beim Thema Nachhaltigkeit. Das liegt zum einen am schlechten Gewissen – und zum anderen an Strategien der Risikovermeid

Ökologisch, sozial und von guter Führung geprägt sollen Anlagegegenstände sein. ESG ist die Abkürzung dafür. Und was vor einigen Jahren als zartes und eher belächeltes Pflänzlein begann, ist heute stark und kräftig. Zwar treibt das Bäumchen noch arg viele Äste, ganz zu schweigen von merkwürdigen Blüten. Aber der Stamm wird doch immer kräftiger und ehrlich gesagt auch verlässlicher. Zwar gibt es noch nicht wirklich einheitliche Standards, anhand derer ein Investment als ESG-konform eingeordnet werden kann. Regulierung und diejenigen, die damit arbeiten müssen, machen aber Fortschritte. Es ist auch gar nicht notwendig, dass es den einen Weg zur nachhaltigen Glückseligkeit gibt: Bei den Ratings für Anleihen teilen sich ja auch drei bis vier Anbieter den Markt. Und koexistieren weitgehend friedlich.