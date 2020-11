BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem G20-Gipfel hat die Kinderhilfsorganisation World Vision die Staats- und Regierungschefs der großen Wirtschaftsnationen aufgefordert, ihre Zusagen auch einzuhalten. "Die G20 hat sich auf schöne Worte geeinigt", sagte Sprecherin Silvia Holten am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn alles, was versprochen wurde, so auch umgesetzt wird, kann viel erreicht werden." Leider sei zu oft erlebt worden, "dass es großartige Versprechungen gab, die sich später als Versprecher herausstellten".

Die G20-Gruppe hatte sich am Sonntag zum Abschluss des virtuellen Treffens unter dem Vorsitz Saudi-Arabiens darauf geeinigt, gemeinsam für eine gerechte Verteilung von erschwinglichen Corona-Impfstoffen auf der ganzen Welt zu sorgen. In der Abschlusserklärung nahm sich die Gruppe außerdem vor, alles zu unternehmen, um die schwer angeschlagene Weltwirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Auch wurden weitere Schuldenerleichterungen für arme Länder ins Auge gefasst.