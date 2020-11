KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Corona und Weihnachten

Im Kampf gegen das Coronavirus soll wenigstens Weihnachten gerettet werden, so ist die mehr oder weniger einhellige Meinung unter den Ministerpräsidenten der Länder, bevor am Mittwoch beschlossen werden soll, wie es weitergeht. Deren Vorsprecher Markus Söder macht sogar die Rechnung auf, dass es über Weihnachten etwas lockerer sein solle, an Silvester dafür aber wieder deutlich strenger. Überspitzt lässt sich zusammenfassen: Das christliche Fest wird gerettet, dafür aber ein heidnischer Brauch geopfert. Dass sich die Debatten um die weiteren Corona-Maßnahmen so sehr auf das Weihnachtsfest fokussieren, mag verständlich und menschlich sein, richtig ist es nicht. Der Lockdown hat das Ziel, die Infektionszahlen deutlich zu drücken. Mehr nicht. Der gewünschte Effekt ist bisher nicht wirklich eingetreten, also wird es keine Lockerungen geben./yyzz/DP/zb