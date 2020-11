23.11.2020 / 07:16

CLEAN POWER CAPITAL CORP.



Clean Power Capital gibt Ernennung des führenden Unternehmers im Bereich saubere Energie, Greg Nuttall, in PowerTaps Beratungsausschuss bekannt.

VANCOUVER, British Columbia, 23. November 2020. Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE)(FWB: 2K6)(OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen gibt die Ernennung von Herrn Greg Nuttall in den Beratungsausschuss der PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap"), seiner zu 90 % unternehmenseigenen Tochtergesellschaft, bekannt.

Herr Nuttall ist einer der Gründungs-CEOs des weltweit ersten Abfall-zu-Kraftstoff-Unternehmens (Waste-to-Fuel Company). Als CEO der in Toronto ansässigen Woodland Biofuels ( www.woodlandbiofuels.com) ("Woodland") hat Herr Nuttall Woodlands bahnbrechende Kraftstofftechnologie vom Reißbrett zur bewährten Produktion avanciert. Während dieser Zeit hat er weltweit Beziehungen zu Regierungen, wichtigen Finanzakteuren, Öl- und Gasunternehmen, Ingenieur- und Bauunternehmen sowie Rohstoffanbietern aufgebaut. Woodland hat bedeutendes institutionelles Kapital von US-amerikanischen und kanadischen Clean-Tech-Fonds, strategischen Investoren und kanadischen Provinzregierungen beschafft.



Bevor er CEO von Woodland wurde, war Herr Nuttall Partner bei Rubicon Investment Group, einer Handelsbank, die sich darauf konzentrierte, das Wachstum der Unternehmen zu beschleunigen, die sie erwirbt und in die sie investiert. Zuvor war Herr Nuttall Mitbegründer und CEO einer führenden Unternehmensberatungsfirma, die großen und mittleren Unternehmen in Kanada und den USA hilft. Zu Beginn seiner Karriere war Herr Nuttall als Anwalt in den Bereichen Fusionen und Übernahmen sowie Unternehmensfinanzierungen tätig. Als Anwalt war er bei Clifford Chance, einer der weltweit größten Anwaltskanzleien mit Sitz in London, und bei Torys, einer führenden Anwaltskanzlei mit Sitz in Toronto, tätig. Herr Nuttall erwarb seinen Master of International Laws an der Universität Cambridge und ist Pegasus-Stipendiat.